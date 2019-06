En marzo de 2018, El Polaco (32) y Silvina Luna (38) le pusieron fin a su año de amor, con más de una crisis de por medio. Desde entonces, cada uno hizo su vida por separado y, hasta el momento, ninguno de los dos volvió a blanquear una nueva pareja ante los medios.

"Con Luna nos hablamos, tenemos una relación de amistad. El otro día nos juntamos a tomar unos mates, pero se terminó el amor. Está bueno (llevarse bien)". G-plus

El martes 18, el cantante de cumbia habló con Siempre Show, el programa de Ciudad Magazine, y sorprendió al contar que con la modelo y actriz habían podido limar asperezas y apostar a una amistad, luego de algunas declaraciones picantes que intercambiaron tras la ruptura.

"Con Luna nos hablamos, tenemos una relación de amistad. El otro día nos juntamos a tomar unos mates, pero se terminó el amor. Está bueno (llevarse bien)", dijo el Polaco, horas previas a salir a la pista del Bailando junto a su expareja Karina La Princesita, con quien tuvo una hija, Sol.

Más sobre este tema La Princesita y El Polaco bailaron juntos en ShowMatch... y a Karina le preguntaron si su ex está de novio con Barby Silenzi: ¡contundente respuesta!

Sobre los rumores de sugerente buena onda entre ellos, el cantante aseguró: "Es la mamá de mi hija. Estamos bailando porque estamos haciendo algo especial, diferente. No tiene nada que ver con un romance". En el mismo marco, remarcó que con Barby Silenzi se ven frecuentemente, pero que está soltero: "Barby es una amiga. Estoy tranquilo. No estoy enamorada y no estoy de novio. Estoy solo".

¡Suscribite al newsletter de Ciudad! Y recibí las últimas noticias del espectáculo en tu mail.

¡Click Aquí!