El Polaco y Karina, La Princesita: se conocieron a los 20 años y fueron la pareja más querida de la música tropical

La historia de amor entre Karina y el Polaco trascendió el ámbito musical ya que fue una de las parejas más queridas de la cumbia, ambos representantes de la llamada movida tropical. Tuvieron varias idas y vueltas pero hoy en día los artistas se llevan bien por el bienestar de su hija.

Foto: Twitter

LA HISTORIA DE AMOR DE KARINA Y EL POLACO, COMO SE CONOCIERON

La historia de amor entre Karina Tejeda y Ezequiel Cwirkaluk, más conocidos como Karina La Princesita y El Polaco, respectivamente, comenzó cuando ellos eran tenían 20 años.

Según el cantante “yo estaba en mi primer grupo donde después me hice solista y ella ya era Karina. Un día fui a verla a un boliche de zona Oeste. Yo no tenía un mango, no sé ni cómo llegué hasta ahí”.

El artista contó que “yo no sabía que tocaba ella, fui porque tenía ganas de ir a bailar con mis amigos. Bueno eran como las cinco de la mañana, yo me había tomado unas cervezas”.

A modo de anécdota, relató que “no sé por qué en un momento le fui a tocar los tobillos y le dije 'hay otra cantante que no me llega ni a los tobillos'. Ella estaba con el novio y al pibe le dije 'vos también sos muy lindo´. Así empezó todo”.

“Ese fue el primer contacto que tuvimos: el tobillo. Uno piensa un pico o un abrazo, pero no, le toqué el tobillo”, comentó con humor el artista.

CRISIS DE PAREJA Y NACIMIENTO DE SOL

Si bien Karina estaba embarazada, su ruptura con El Polaco no tardaría en llegar ya que el artista le habría sido infiel en varias ocasiones y la abandonó mientras la cantante esperaba a Sol.

El 30 de julio de 2007 finalmente nació Sol Cwirkaluk. Con idas y vueltas, Karina y el Polaco intentaban recomponer su relación pero no resultó. Con ella en la movida tropical y conquistando los escenarios, la Princesita lanzó temas dedicados al artista.

En 2009 Karina lanzó el álbum llamado Sin Vergüenza, cuyo principal hit es Corazón Mentiroso, y hay quienes declaran que la artista se lo dedicó a El Polaco. Decidieron darse otra oportunidad en 2010.

Ese año, Karina lanzó otra canción llamada Como yo te Quiero, tema a dúo con El Polaco. Pero a los pocos meses, ambos líderes del ambiente tropical terminaron su relación definitivamente.

En una entrevista, Karina confesó: “Engañé a El Polaco. Pero él lo sabe. Además, después de las 8 mil que me hizo, una que le haya hecho yo. Lo hice por despecho, sí. Y me arrepiento".

Y agregó: "Me di cuenta de que no tenía que ser como la porquería que tenía al lado. Comportarse como el otro no me llena, salvo que tuviera ganas de hacerlo porque sí. Yo me arrepentí, no me sentí bien”.

LOS NUEVOS AMORES DE KARINA Y EL POLACO

La fama de Karina en 2013 creció a pasos agigantados no solamente por su música sino también en el ámbito del amor. Ese año, la artista se puso de novia con Sergio "Kun" Agüero.

Mientras Karina mantenía una relación con el Kun, la artista sufría bullying en las redes sociales por estar con él. La rubia manifestaba que “me decían gorda, grasa. ¿Y qué problema habría si yo fuera obesa?”.

Esta relación tampoco terminó en muy buenos términos según confesó Karina ya que reveló que sufrió una dura depresión después de terminar el noviazgo. No dio motivos de la ruptura porque en una ocasión recibió un mensaje diciendo que ella se quería colgar de él.

En 2020, Karina presentó a Nicolás Furman, su nueva pareja. Se conocieron en 2015 cuando la cantante era jurado del programa Elegidos y él era participante. A través de likes e indirectas en las redes sociales, confirmaron su romance hace dos años.

Si bien en el medio hubo una crisis, en julio de 2022, la Princesita confirmó que se reconcilió con el músico.

Por su parte, El Polaco estuvo en pareja con Valeria Aquino en donde tuvieron una hija llamada Alma, nacida en 2013. Convivieron, se separaron y volvieron a apostar al amor. Pero el final de su relación tuvo una gran exposición ya que la empresaria lo denunció por golpes.

Luego de esa tormentosa relación, el cantante salió con Silvina Luna y casi en simultáneo se enamoró de Barby Silenzi en 2016 en Bailando por un Sueño. Pese a las miles de crisis que tuvieron, la pareja sigue apostando al amor y son padres de Abril.

KARINA Y EL POLACO, UNIDOS POR SOL, SU HIJA

Karina y El Polaco siguen unidos por el bienestar de Sol, su hija, quien recientemente cumplió 15 años y realizó una gran fiesta junto a sus padres y su familia.

En la fiesta de cumpleaños de su hija, Karina y El Polaco se animaron a cantar para todos los presentes. Sol también maravilló al público con su voz interpretando el tema Carne y Hueso de Tini Stoessel.

En una entrevista, Karina contó cómo es la relación con el músico y detalló que “lo reto un poco, más que nada con lo que tiene que ver con Sol. Pero es una relación de tanto cariño, para mí ya es un familiar, no lo miro con otros ojos. Es como un primito, un hermanito”.