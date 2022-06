El Polaco cuestionó su ruptura de Barby Silenzi con una fuerte frase: "Estamos en una crisis, pero no separados"

Las idas y vueltas de El Polaco con Barby Silenzi fueron tantas que, en una entrevista radial, el cantante se mostró poco convencido de que este haya sido el desenlace definitivo de su pareja con la mamá de su hija Abril (2).

“Con Barbi creo que estamos en una crisis, no en una separación, creo que estamos distanciados, no separados”, aseguró en Agarrate Catalina (La Once Diez/Radio), sobre la decisión que tomaron hace un mes.

Al hablar del vínculo que tiene con Karina La Princesita y Valeria Aquino, las madres de sus hijas Sol y Alma, respectivamente, el cantante destacó el buen vínculo que tiene. “La verdad que nunca tuve que pedirles perdón, siempre estuvimos cerca con mucho amor. Con mis ex también tengo buena relación, me gusta mucho charlar con ellas”, afirmó, en el programa de Catalina Dlugi.

Ni bien Barby Silenzi confirmó su separación del Polaco, se pusieron en el centro de la escena dos rumores que explicarían el por qué de la ruptura. En primer lugar, Juan Etchegoyen afirmó en Mitre Live que se habrían separado por la mala relación que ella tendría con la hija de él con Valeria Aquino.

Acto seguido, sumó que el cantante la habría agarrado infraganti enviándole fotos hot a su ex, Francisco Delgado, papá de su hija Elena. Luego de que ella aclarara que ambos rumores son mentira, fue el Polaco quien dejó bien el claro que no se separaron por un "tercero en discordia". "No, nada que ver. Estamos separados, pero no hubo un tercero en discordia", aclaró él en diálogo con Socios del espectáculo.

Y se despidió remarcando que aún siente cosas fuertes por ella. "Nos seguimos queriendo. Yo la sigo amando. Tampoco sé si esto es definitivo. Yo diría que es un distanciamiento más que una separación...". "Yo la amo mucho. Tenemos una bebé en común. Estamos viendo. Nos queremos. Las personas se separan. Las familias se desarman", sentenció, reflexivo.