Los piropos de Pablo Echarri a la China Suárez, su compañera en una serie: "Me encanta"

Para evitar cualquier tipo de especulación, Pablo Echarri confirmó que protagonizará una serie con China Suárez en Star+.

"No puedo contar nada. Sí, voy a acompañar a China, ya hemos hablado, nos hemos conocido y hemos tenido las primeras charlas de dirección, las pruebas de maquillaje y las pruebas de vestuario", expresó el actor, ilusionado por este nuevo proyecto, en diálogo con Implacables.

Acto seguido, elogió a China por su talento como actriz. "Ella es bárbara, me encanta. Aparte, es un ícono dentro de las actrices jóvenes con una capacidad de llegada muy grande... Eso es interesante porque uno tiene más posibilidad de que su trabajo se luzca", cerró Pablo, buena onda con su nueva compañera de elenco.

CHINA SUÁREZ COMPARÓ LAS RELACIONES QUE TIENE CON NICOLÁS CABRÉY BENJAMÍN VICUÑA

Eugenia “la China” Suárez no dudó en hablar de los vínculos que tiene con Nico Cabré, con quien tiene a Rufina; y la diferenció de la que mantiene con Benjamín Vicuña, padre de sus pequeños Magnolia y Amancio.

Indagada por Santiago Riva Roy sobre si sus declaraciones de amor a su actual pareja son con palito incluido para sus ex, Eugenia se confesó en una nota que dio para Socios del Espectáculo: “¡No! Lo que pasa es que hay gente que piensa que obra así, como que es vengativa. Yo no tengo nada. Todo lo que tuve que hablar con mis exparejas, lo hablé en su momento y no soy una persona que viva con la espina o con ‘vos me hiciste’, ‘yo te hice’. Todo lo que tuve que hablar lo hablé con ellos en persona, tengo hijos increíbles, y todo lo que tengo que hablar lo hago en privado, eso es algo más de la prensa”.

Por otro lado, China se divirtió al contar los consejos que le da a Cabré sobre las publicaciones que sube a las redes sociales. Sin embargo, a la hora de referirse a Vicuña remarcó: “Está todo bárbaro. Lo que pasa es que con Nico pasó mucho tiempo y es lógico, las relaciones se construyen, todas las relaciones y los vínculos y no es algo mágico. Yo le tengo respeto, es el papá de mis dos hijos”.