Pilar Smith y Pía Slapka protagonizaron un tenso cruce en vivo: "El que calla otorga"

En enero, algunos medios se hicieron eco sobre un rumor de romance entre Pía Slapka y Benjamín Vicuña que fue desmentido por el actor, y luego también por la modelo, aunque Pilar Smith revivió esa situación este domingo con un reproche para ella.

Smith fue como invitada en La tarde del 9, donde Tomás Dente le preguntó sobre el flirteo que mantienen desde hace semanas Pía con Claudio Rígoli, pero la periodista aprovechó para hacer un reproche a la conductora en vivo.

“Quiero hacer una denuncia pública porque ustedes saben que yo no me callo nada. Cada vez tengo menos filtro. ¿Por qué la señora Pía Slapka no responde los mensajes de WhatsApp? Me clava el visto y no me contesta”, dijo la periodista, sin saber la escalada que se venía.

“Me molesta, porque vos podés responder ‘no hablo de esto’. Me molesta, no se hace esto. Yo les escribo a todas las grandes celebridades del espectáculo (…) y te contestan, pero que te claven el visto no da”, dijo Smith.

PÍA SLAPKA Y PILAR SMITH VIVIERON UN TENSO MOMENTO EN VIVO A RAÍZ DE UN REPROCHE

“Está todo bien, ¿te querés ir? No hay ningún problema. Yo tampoco tengo filtros”, le respondió Slapka, cortante, pero sin perder la sonrisa. “Fueron dos mensajes. Le pregunté por Vicuña en su momento y después por Rígoli. Nada”, se quejó Smith mientras la conductora revisaba su WhatsApp en vivo.

Pía leyó un mensaje en vivo y se dio cuenta de que estaba correctamente enviados. “’No quiero tirar fruta’ ¿Ves? Tenemos que llamar para verificar la información”, dijo Pilar, aprovechando la ocasión para desprenderse de “los nuevos periodistas”.

Sin embargo, Slapka, tras resaltar que nunca le llegó el mensaje sobre Rígoli. Hizo un descargo frente a Smith. “Decidí no responder porque a veces es peor. Empiezan con una cosa o la otra. Yo tengo la libertad de hacerlo si quiero o no. No es faltar el respeto”, se defendió.

“Pero después, que los famosos no digan que están hartos de que se digan disparates, porque si responden, se apaga todo. El silencio, hace que se agrede el tema. (…) El que calla otorga”, le reprochó Pilar a Pía, que minutos después cerraron sus diferencias con un abrazo.