Pilar Smith, amiga de Evelyn von Brocke, reveló el fuerte trasfondo de su renuncia a Intrusos: "Estaba en un grupo de gente que no la quería"

A casi una semana de que Evelyn von Brocke renunciara indeclinablemente a Intrusos, Pilar Smith, amiga de la panelista, reveló el fuerte trasfondo de su polémica desvinculación.

"Hablé con Evelyn y le dije 'vos no podés quedarte en un trabajo en el que no te creen'. Me parece perfecto la decisión de Evelyn de abandonar un programa en el que no la querían", comenzó diciendo la conductora de El Espectador, programa que conduce con Pía Shaw en CNN Radio, y en Los Ángeles de la Mañana compartieron sus dichos.

Luego, dio detalles más puntuales: "A ella le dijeron que su contrato terminaba el 31 de diciembre. Pero en la reunión dan a entender que no la quieren. Entonces, ella dijo '¿me tengo que quedar hasta el 31 de diciembre en un lugar donde no me quieren o me voy en este momento?'".

Sobre la versión de que Von Brocke anticipó su partida del programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, que cuenta con Marcela Baños, Paula Varela y Virginia Gallardo en el panel, Smith fue concluyente.

"El viaje que tenía pautado era a fin de diciembre. Ella renunció y expresó la verdad. Espera reubicarse en otro programa porque ella al canal lo adora, pero estaba con un grupo de gente que no la quería", subrayó Smith.

Bancando el fuerte accionar de Evelyn, Pilar agregó: "Ella no tenía necesidad de quedarse. Y por un tema de dignidad, y porque soy la amiga, le dije que me parecía perfecto lo que hizo".

EVELYN VON BROCKE SE SENTÍA NINGUNEADA EN INTRUSOS

Con información de primera mano en su poder, por ser amiga de Evelyn von Brocke, Pilar Smith agregó: "Evelyn no se sentía cómoda en ese lugar, se veía al aire. Lo he visto. Ella quería hablar y no la dejaban. Se sintió ninguneada. La cortaban, la corrían a un costado".

"Ella se fue y habló en privado con casi todas las compañeras y con los conductores. Ella se sintió mal", sentenció Pilar, en su firme defensa de Von Brocke.

ÁNGEL DE BRITO, PICANTE SOBRE LA INCORPORACIÓN DE EVELYN VON BROCKE A INTRUSOS EN LA ÉPOCA DE RIAL

Concretada la renuncia indeclinable de Evelyn von Brocke, Ángel de Brito dio detalles del arribo de la panelista a Intrusos, sin eludir las filosas chicanas.

"El tema es que a ella la heredaron, ella vino en el mobiliario. En realidad, la había contratado Rial. Cuando Jorge se va y quedan sus reemplazantes, les dejó el regalito", dijo el conductor de LAM, entre risas.

"Entre todas las maldiciones que les dejó, le dejó este regalito", finalizó Ángel de Brito, sin filtro.