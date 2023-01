Pico Mónaco festejó el primer cumpleaños de su hijo: las fotos

Juan Pico Mónaco, el deportista tandilense suele compartir imágenes en su cuenta de Instagram de su bebé Noah, fruto de la relación que mantiene con su esposa Diana Arnopoulos.

En esta oportunidad, el pequeño llegó al año de vida y, como era de esperarse, sus orgullosos papás le organizaron una gran fiesta que quedará en el recuerdo.

El 15 de enero Noah celebró su primer cumpleaños y su mamá Diana compartió las hermosas fotos en su cuenta de Instagram.

La fiesta incluyó un gran inflable, un pelotero, dulces de todo tipo y globos por doquier.

"Happy Birthday to our little Angel! Always smiling and loving You are such a blessing to our lives. We love you so much 01/15/22", publicó en inglés Diana en la leyenda.

"Feliz cumpleaños a nuestro pequeño angel! Siempre sonriendo y amando, sos una bendición para nuestras vidas. Te amamos mucho", rezaba la publicación.

ORIANA SABATINI, FASCINADA CON EL HIJO DE PICO MÓNACO

La cantante, hija de Catherine Fulop y Ova Sabatini, mantiene un vínculo especial con el pequeño hijo del ex tenista.

Hace unos meses, la novia de Paulo Dybala había presumido en sus historias el momento que vivió con Noah

"Enamorada", expresó a través de Instagram junto a la postal que la muestra haciéndole "upa" al hijo de Pico y Diana en la playa de Miami, mientras ambos sonríen con ternura.

Y en el posteo del cumpleaños del pequeño, ella se ocupó de dejar su comentario de amor: "aiiiiii feliz cumpleaños al mas lindo del mundoooooo".