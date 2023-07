Pico Mónaco y Diana Arnopoulos anunciaron que serán padres otra vez: las fotos del embarazo

A un año de su gran casamiento griego y con su hijo de casi un año y medio creciendo, Pico Mónaco y su esposa, Diana Arnopoulos están esperando su segundo hijo. La novedad la contó Laura Ubfal, luego de que la pareja publicó significativas fotos.

El extenista como la modelo compartieron un posteo en sus cuentas de Instagram donde llamaba la atención la pancita de la empresaria. “À l’amour”, pusieron, junto a las imágenes donde se los ve enamoradísimos.

“Hermanito o hermanita para Noah. Diana Arnopoulos, embarazada”, confirmó la periodista, sobre la dulce espera del ex de Pampita, con quien está en pareja desde hace tres años.

Foto: Instagram

REVELAN DATOS DESCONOCIDOS DE LA RELACIÓN DE PAMPITA Y PICO MÓNACO

Luego de que Carolina “Pampita” Ardohain abriera su corazón en una profunda entrevista que dio en LAM donde, además de hablar de sus proyectos laborales reveló algunas cosas de su intimidad, en Intrusos recordaron su noviazgo con Pico Mónaco.

Todo comenzó cuando en el ciclo de América recordar las declaraciones de la modelo quien había asegurado que estaba con algunos problemas personales que repercutieron en su conducción de Pampita Online, Nancy Duré tomó la palabra: “Cuando dijo eso, enseguida todos nos acordamos de Pico”, comenzó diciendo.

“Cuando buscás las fotos de Pampita en Pampita Online de ese período, ella arrancó con él en el primer programa. Bueno, evidentemente, su problema personal venía por esa relación”, agregó la panelista, contundente.

Tras escucharla, Maite Peñoñori intervino con más información: “El exabrupto que tuvo Pampita cuando yo la voy a buscar a Ezeiza (cuando trabajaba en Los Ángeles de la Mañana) que se enoja y me dice ‘son la peor mier…’ y qué se yo, ella había viajado un fin de semana porque Telefe no la había dejado tomarse más días, hasta Rusia (por el Mundial) porque Pico estaba allá y fue a verlo. Fue una locura de lejanía y en las fotos de ellos en la tribuna se los veía separado, a él con una cara de traste. Me parece que ahí se terminó de pudrir todo”.

“En ese momento, estaban medio peleados y ella fue a buscar la reconciliación”, añadió Marcela Tauro, en lo que habría sido la antesala de la ruptura de la top con el extenista. Y Maite cerró, picante: “Y él no fue muy caballero”.

Foto: Instagram