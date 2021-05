Pícaro reclamo de Nancy Pazos a Flor Peña luego de que su hijo la cruzara en TV: "Tengo un problema con Juan"

Ferviente espectador de MasterChef Celebrity, el feriado del 25 de Mayo, Juan Otero, el hijo de Florencia Peña, fue invitado al programa de su mamá para que junto a Marcelo Polino sea los Embajadores del reality y analicen la última gala de eliminación.

Lo que no esperó Nancy Pazos fue que el niño, de 11 años, le parara el carro en vivo, tras ser blanco de una chicana.

"Cuando arrancó María O' Donnell, la vi bastante bien. Me acuerdo que se ganó una de las primeras medallas, pero después le jugaron en contra los nervios", dijo Juan en Flor de Equipo.

Defendiendo a su colega periodista, Pazos le retrucó al menor: "Le está jugando en contra que se levanta a las 5 de la mañana, todos los días, como yo".

"Tengo un tema con tu hijo", le dijo Nancy a Flor, al aire. Sabiendo de qué iba el tema, Peña respondió: "¡Otro enfrentamiento más! No para de enfrentarse. Ahora se enfrentó con mi hijo". G-plus

Lejos de quedarse callado y con gran precisión, el hijo de Peña la "ubicó" con su letal respuesta y fue ovacionado por los integrantes del ciclo matutino: "A mí me importa que cocine, no lo que hace con su vida".

Con el ida y vuelta resonando en los medios, este jueves, Nancy Pazos no perdió la oportunidad de pasarle factura a Florencia Peña, sobre el jocoso cruce que mantuvo con su hijo, ni bien comenzó el programa.

¿Cuál fue el resultado de su advertencia? Tanto Flor como Polino alzaron su voz en firme defensa del menor.

"No te metas con Juan, que yo lo banco", arremetió Polino. "No te metas con él. ¡No tiene paz! Ahora Nancy Pazos está enfrentada con mi hijo", sumó Flor. G-plus

El picante ida y vuelta:

Nancy: -Contá de qué te estás riendo. ¿Por qué no contás?

Flor: -Siempre salgo y el director me dice 'estamos en el aire'. Pero hoy me mandó directo. Por acá (se toca la cucaracha que tiene en el oído) me dicen que teníamos que entrar. Bueno, si hay que entrar, entremos.

Nancy: -¿Vos entrás o te gusta que te entren?

Flor: -¡No! ¡Nancy! Son las 11.30, pero de la mañana.

Nancy: -Pero para mí ya son las 3, 4 de la tarde.

"Cada vez voy bajando la escala zoológica", se excusó Pazos, con humor, luego de que el niño, de 11 años, le parara el carro en vivo. G-plus

Flor: -Claro, porque ella se levanta muy temprano y ya hizo muchas cosas cuando llegó acá.

Nancy: -Tengo un tema con tu hijo Juan.

Flor: -¿Con mi hijo Juan? ¿Qué tema? ¡Otro enfrentamiento más! No para de enfrentarse. Ahora se enfrentó con mi hijo.

Polino: -No te metas con Juan, que yo lo banco.

Flor: -No te metas con él. ¡No tiene paz! Ahora Nancy Pazos está enfrentada con mi hijo.

Nancy: -Cada vez voy bajando la escala zoológica.

Polino: -No te metas con Juan.

Vale aclarar que el cruce de chicanas entre Nancy y Juan fue con humor y que el "enfrentamiento" de la periodista con el menor es parte de un divertido acting post el picante ida y vuelta de opiniones, del martes pasado, en Flor de Equipo.