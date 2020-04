El pícaro comentario de Vero Lozano a Abel Pintos al aire: "Sé que sos escondedor, pero ¿vas a ser papá?"

Abel Pintos fue uno de los tantísimos artistas que quisieron aportar su “granito de arena” en el especial Unidos por Argentina a beneficio de la Cruz Roja que transmitieron todos los canales de aire y habló en vivo vía Skype con Verónica Lozano.

Antes de cantar uno de sus éxitos, Abel reflexionó sobre la importancia de la solidaridad y no pudo evitar las preguntas de Vero sobre su futura paternidad ya que el cantante espera a su primer hijo con su novia, Mora Calabrese.

Primero, Lozano hizo una pícara referencia al perfil súper bajo de Abel con respecto a su intimidad: “Sé que sos bastante escondedor, no sé si es la palabra… reservado con tu vida privada pero, ¿vas a ser papá?”.

Entonces, Pintos respondió feliz: “¡Sí, voy a ser papá!”. Y Vero aprovechó la oportunidad para confiarle que es su fan: “¡Qué lindo! La verdad es que me puse re contenta cuando me enteré y eso pasa cuando sos fan. Yo soy tu fan”.

Relajado, Abel contó cómo vive este momento tan especial: “Con muchísima felicidad. Además para mí fue una apertura en el sentido de la vida y del mundo. Mi forma de ver todo ha cambiado. Parte de las incertidumbres que hoy me abarcan respecto de todo lo que está sucediendo mucho tiene que ver lógicamente con eso”.

“Pero en el origen de todo me siento muy feliz, lo vivimos con mucho amor y alegría. Ojalá cuando termine todo esto sea un mundo mejor, porque yo estoy esperando a un hijo y eso me llena de felicidad. Es lo más grande que he vivido en la vida”, agregó el exitoso cantante, súper contento.