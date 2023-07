El pícaro pedido de Soledad Aquino a Cande Tinelli y Coti Sorokin: "Quiero ser abuela de una vez por todas"

En medio de la felicidad que viven Cande Tinelli y Coti Sorokin tras sellar su reconciliación con un tema que lanzaron juntos -y que protagonizan- Soledad Aquino lanzó un pícaro comentario en una nota que dio a Socios del Espectáculo.

“Los veo muy felices, me pone muy bien. Quiero ser abuela de una vez por todas. Con Mica o alguien que me traiga una sorpresa”, disparó la expareja de Marcelo Tinelli en el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por eltrece.

“Tiene que buscar su felicidad, ya están grandes, tengo hijas que están muy grandes. Yo me golpeé, ¿quién no se golpeó en la vida?”, agregó, divertida, dejando en claro que espera que se siga agrandando la familia.

Por otro lado, Soledad reveló que continúa soltera: “Tuve pretendientes, no te voy a mentir, pero estoy tan acostumbrada a estar sola, estoy bien. Si aparece, aparece, pero no estoy buscando permanentemente. Llega si tiene que llegar. Cuando volví de la internación, empecé con Tinder y me aburrí”.

“Con Marcelo nos llevamos de diez. Respeto y mucho amor porque no podés dejar de perdonar el amor como persona, eso es lo básico”, cerró Aquino, en referencia al gran vínculo que mantiene con el padre de sus hijas.

ESTREMECEDOR RELATO DE SOLEDAD AQUINO AL HABLAR DE SU TRASPLANTE DE HÍGADO

En abril pasado y a poco de que se cumpla un año de su trasplante de hígado, Soledad Aquino habló como nunca en LAM del difícil momento que atravesó tras estar entre la vida y la muerte.

En medio de la entrevista, Estefi Berardi indagó a la exesposa de Marcelo Tinelli: “En el momento de la operación, del trasplante, ¿tuviste miedo o algún pensamiento negativo o en ningún momento perdiste la fe? Porque me magino que fue algo determinante”, quiso saber la panelista.

Fue entonces que la mamá de Cande y Mica Tinelli se sinceró en vivo: “Tuve mucho cag…, mucho miedo. Y más cuando me contaron después que tuve paros cardíacos y todo lo que pasó. Mi médico me tuvo que revivir como en las películas cuando te empujan el corazón, no es que fue con máquinas o algo. Me tuvieron que revivir de nuevo y eso me pareció increíble”.

“Y tuve miedo muchas veces más después de todo eso , porque’. No estaba todo bien todo el tiempo”, agregó.

Y cerró, en primera persona: “ Me ponían potasio , me bajaba algo, me subía la presión.”.