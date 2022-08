Pícaro comentario de Pampito al ver el look de Estefi Berardi: "Estás para la fiesta vikinga de Alex Caniggia"

Antes de dar comienzo con la agenda de noticias que prepararon para Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine), Pampito analizó el look de su compañera, Estefi Berardi, y fue contundente con su veredicto

Así fue el pícaro ida y vuelta entre ellos:

Pampito: -Hola Estefi, ¿cómo estás? Qué linda estás, me gusta.

Estefi: -Ay, ¿en serio?

P: Estas como una vikinga. Estas para la fiesta de Alexander Caniggia.

E: -Podría haber caído así (mientras la cámara hacía un paneo de sus pantalón oxford negro con zandalias y un chaleco de piel), pero con trencitas. Si no, no me iban a dejar entrar.

P: -Me gusta ese look.

Foto: Captura.

ESTEFI BERARDI, IMPACTADA AL VER A ALEX CANIGGIA CORTANDO CARNE DE CERDO CON UN HACHA

La fiesta vikinga de Alexander Caniggia para celebrar que ganó en El Hotel de los Famosos fue por demás extravagante, y Estefi Berardi resumió sus impresiones con una categórica frase.

"Qué loco que está", exclamó con soltura la panelista de Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine).

En ese momento pusieron al aire las imágenes del mellizo de Charlotte Caniggia cortando carne de cerdo envuelta en llamas con un hacha con su torso desnudo, ya con la cabeza rapada.

Entonces, Pampito acotó irónico sobre Alexander Caniggia en referencia al protagonista de la serie Vikingos, el rey nórdico Ragnar Lodbrok que gobernó en el Siglo IX: "Él flasehó vikingo. Parecía Ragnar".