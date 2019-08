La semana que viene Florencia Peña se ausentará del jurado del Súper Bailando porque se tomará unos días de vacaciones y en su lugar estará Nicole Neumann, modelo que mantiene una distante y tirante relación con Pampita, quien se sentará en la silla lindante.

"Va a estar bueno el impacto visual. ¿O no?", dijo Nicole sobre su encuentro con Pampita en el jurado del Súper Bailando. G-plus

Ante el inminente encuentro televisivo, la panelista de Nosotros a la Mañana anticipó que no podrá estar suplantando a la protagonista de Cabaret toda la semana y detalló el motivo: "No sé si voy a poder estar esta ocasión, ya tengo un viaje programado con mis hijas. Así que por lo pronto, el lunes no puedo estar. El jueves y viernes sí".

Sobre el reencuentro con Pampita en vivo, Neumann acotó con picardía y con ojo de productora: "Va a estar bueno el impacto visual. ¿O no?".

Más sobre este tema Pampita compartirá jurado con Nicole Neumann en el Súper Bailando: "Con ella no tengo relación, pero..."

El día anterior, Carolina expuso con diplomacia lo que piensa sobre la incorporación de Nicole al jurado hasta que vuelva Peña: "Me parece bien. Lo que la producción decida va a estar bien. Yo no me meto en eso. Soy una empleada, hago mi trabajo lo mejor que puedo y me divierto. Está bien todo". Puntualmente sobre su vínculo con su colega, agregó: "No tengo relación, pero tampoco tenemos una enemistad, ni una pelea, ni nada. Está todo perfecto".