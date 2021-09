El pícaro comentario de Michael Buble a Luisana Lopilato tomando mate: "Muchas grandes cosas vienen de Argentina"

En 2008 Michael Bublé viajó a la Argentina, donde conocí a Luisana Lopilato, la actriz que terminó convirtiéndose en el gran amor de su vida, y con quien se convirtió en padre de Noah, Elias y Vida. Pero no fue la artista lo único que el él se llevó del país sino también su afición por el mate, y este jueves confirmó que para él la infusión es una de las “grandes cosas que llegaron a su vida desde Argentina”.

El cantante compartió en Instagram una fotografía en la que se lo ve tomando mate junto a su esposa, que apoya sus piernas sobre las suyas. “So many great things come from Argentina, like Luisana Lopilato and mate” (Muchas grandes cosas vienen de la Argentina, como Luisana Lopilato y el mate), escribió Bublé junto a la imagen.

Tal como se esperaba, la primera en contestar fue la propia Luisana Lopilato, que lo hizo en inglés para que lo entiendan también los seguidores de su esposo. “I know! My favorite time with you our mornings with mate!” (Lo sé, mi hora favorita con vos son nuestras mañanas con mate), le escribió ella a Michael Bublé, con quien se casó en 2011.