El pícaro comentario de Laurita Fernández luego de la audaz propuesta de Matías Alé a una ex en vivo: "¡Esto es El club de la reconciliación!"

Matías Alé y Valeria Degenaro se reencontraron tras una década separados en El club de las divorciadas, donde la modelo se expuso a sí misma como “una novia tóxica”. El humorista ponderó la actitud de su ex durante el año y medio que pasaron juntos y hasta le propuso al aire retomar el vínculo, lo que llevó a Laurita Fernández a querer rebautizar el ciclo como “El club de la reconciliación”.

Tras halagar a su ex, asegurando que merece “tener una persona bien a su lado”, Matías se sorprendió al enterarse de que con Valeria salieron durante un año y medio. “Un montón, no sabía que había sido tanto tiempo. Para mi fueron dos semanas”, dijo en broma el ex de Graciela Alfano.

“Fue una relación ‘free’ que aceptamos tener, no de mi parte porque yo sabía cómo era él, y entonces me parecía muy tonto de mi parte portarme bien cuando él mismo se sentaba en un programa y decía que era infiel”, alegó por su parte Degenaro. “Era otro Matías. Escuchame Vale: podemos volver a empezar. Estoy solo, estás sola…”, le propuso el humorista.

"¡De pronto es el club de la reconciliación esto!"

, exclamó Laurita Fernpandez, feliz de ver cómo se daban las cosas entre Matías Alé y Valeria Degenaro. La nota la dio el psicólogocuando “pinchó” al humorista tras que este afirmara que la relación terminó “porque era alérgico a los gatos” de la modelo: “No terminaron porque ella tenía tres gatos sino porque vos tenías cinco”, señaló.