Pícaro análisis de Darío Barassi sobre la pareja de China Suárez y Rusherking: "Un poco fuerte"

Además de ponerle su impronta y humor a la conducción de 100 argentinos dicen donde busca que los participantes se divierten y ganen, Darío Barassi comparte con los presentes y el público distintos temas de actualidad.

Y esta no fue la excepción. En esta oportunidad, el conductor del programa de eltrece recordó la tremenda declaración de amor de Eugenia Suárez a su pareja: “¿Vieron el posteo de la China a Rusherking? ¡Un amor! Un poco fuerte, demasiado amor”, comenzó diciendo, entre risas.

Luego, se refirió a la respuesta que dio Benjamín Vicuña –ex de la China, con quien tiene a sus hijos Magnolia y Amancio- cuando le preguntaron si sintió que la publicación de la cantante y actriz era un palito para él: “Y después Vicuña dijo ‘bueno, ella acostumbra a ventilar amores en las redes”.

“Chicos, estoy mucho tiempo despierto en el baño y leo todo, no sé qué me pasa. Les escribí a los dos, para ver. No sé, estoy al pedo”, cerró Barassi, dejando en claro que está atento a todas las noticias que generan repercusión en los medios.

CHINA SUÁREZ LE HIZO UNA TREMENDA DECLARACIÓN DE AMOR PÚBLICA A RUSHERKING

En una verdadera declaración de amor pública, China Suárez expresó sobre Rusherking: "Me enamoré de él porque luchó por un sueño que parecía imposible de alcanzar. Me enamoré de él por cómo lo quieren sus amigos. Me enamoré de él porque no es que no sienta miedo, sino porque avanza a pesar de él".

"Me enamoré de su forma de quererme, de su corazón y mirada nobles. Me enamoré porque no sé cómo lo hace, pero me abraza y sé que todo va a estar bien".

"Me enamoré porque me valora como madre, mujer y profesional. Me enamoré porque sabe acompañar, porque maneja kilómetros o se toma cuántos aviones sean necesarios para verme".

"Me enamoré porque me abraza y se funde en mi piel. No se conformen con menos nunca, nunca".



"Hoy te admiro y quiero mas que ayer y te lo digo a vos, pero me gusta también compartir el orgullo que siento cuando me mandan estos videos. Sos grande arriba y abajo", le dedicó China a Rusher en Instagram.

Fotos: Capturas de Instagram Stories