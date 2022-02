La pícara reacción de Catherine Fulop con un invitado de MasterChef Celebrity: "Casada, pero no capada, mi amor"

Aunque Catherine Fulop está casada desde hace más de dos décadas con Ova Sabatini, la actriz es una seductora nata y en MasterChef Celebrity se mostró cautivada por Pedro Barguero, un reconocido chef, que estuvo como invitado.

El cocinero pasó con Damián Betular por su estación y la animadora, entre el calor, el apuro y los nervios, lo bombardeó a preguntas sobre su plato, mientras traspiraba frente a las hornallas… ¡y estaba toda despeinada!

“Vino Pedro para acá y yo así, horrible”, lanzó, cuando ya los chefs se habían ido, pero los tenía a su costado. “Vos estás casada, Catherine”, soltó Betular, picante mientras llevaba a Pedro del brazo. “Casada, pero no capada, mi amor”, remató, con gracia mientras se secaba el sudor y se acomodaba el pelo. ¡Siempre diosa, nunca in-diosa!

CATHERINE FULOP CONTÓ CÓMO LA ALIENTA SU FAMILIA CUANDO NO LE VA BIEN EN MASTERCHEF CELEBRITY

En medio de la adrenalina y los nervios por ganarse un pase directo a la final de MasterChef Celebrity 3 y deleitar a Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular, Catherine Fulop contó cómo la alienta su familia en los momentos más difíciles.

Indagada por Santiago del Moro sobre si desea ganar el certamen de Telefe, la participante se sinceró ante las cámaras: “Sí, sueño con eso. Me estoy preparando mucho, pero igual creo que he ganado mucho estando acá”.

“La gente no sabe, a veces nos ve sufrir, pero es hermoso estar acá. A veces llegó a casa y digo ‘no sé qué hago en MasterChef, ya estoy agotada’. Y el Ova me dice ‘ahora tenés que seguir y tenés que ganar’”, agregó, en referencia a su pareja, con quien tiene a sus hijas Oriana y Tiziana. Y cerró: “Y mis hijas todos los días me preguntan cómo me fue”.