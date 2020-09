La pícara "amenaza" de Karina La Princesita a Cachete Sierra en Un sol para los chicos: "Si llegás a ganar te pongo un 1 en el Cantando"

Karina La Princesita y Agustín “Cachete” Sierra fueron dos de los famosos que participaron de la 29° edición de Un sol para los chicos por eltrece con el objetivo de recaudar fondos a beneficio de Unicef.

La jurado y el participante del Cantando 2020 participaron de un juego en el que tenían que competir para ver quién lograba hacer una columnas de potes de cremas más alta.

Al presentarlos, Mariana Fabbiani adelantó: “¡Está picante esto! ¿Están compitiendo por algo?”. Y entonces, el actor confió entre risas la divertida “amenaza de la cantante : “Recién fuera de cámara le dije 'vamos a competir' y me dijo 'si me llegás a ganar, te pongo un 1'. O sea, que no puedo”.

Finalmente, Sierra perdió por un pote y Mariana le preguntó a la jurado del Cantando: “¿Le vas a poner un 1?”. Con humor, ella respondió: “¡Ya no! Si ganaba le ponía un 1, pero como perdió...”. Rápido de reflejos, Cachete retrucó: “Un uno y un cero, quiero un 10”.

