Una inusitada “guerra vintage de vedettes” comenzó la semana pasada en Los Ángeles de la mañana, cuando Cinthia Fernández acusó a Florencia de la Ve de haberla bajado de El champán las pone mimosas, obra que la humorista hacía en 2007. Cinthia volvió a hablar del tema y aseguró que algunos de sus compañeros de aquella obra, como Ximena Capristo, no la defendían porque eran amigos de la capocómica. Y todo derivó en una fuerte pelea a través de Twitter.

“No entiendo por qué @cinthifernandez dijo hoy en @LosAngeles_ok que yo tenía miedo en hablar del tema @Flordelav. Hablar por hablar sin saber. Mentir por mentir. Qué lástima que Gerardo (Sofovich) no está presente para poner a cada uno en su lugar”, lanzó Ximena desde la red social, haciendo que Cinthia reaccione. “Miedo no dije. ¡Escuchá la nota! Dije que eras amiga, que no creo que aportes algo positivo hacia lo que conté, porque al ser amiga ibas a ser neutral. Escuchá bien. No necesito que Gerardo esté, me paso a mí. Y también sabés que tengo mucho código”, se defendió.

Cinthia: "Tranquila no te dije narco u otra cosa, te dije que eras amiga como un montón que mencione. ¡No hay fuego para que salte tu chispa tan rápido! Besote". G-plus

“¡¿Amiga mía?! No, ¡ni ahí! Ella no es amiga de nadie… Me mencionaste a mí, @cinthifernandez, en un tema vintage, ¡¿y decís que tengo miedo?! Eso es lo que no entiendo. Por qué debería tener miedo. ¡Si yo no tengo nada para ocultar!”, la cruzó la Negra, enojada. Y tras varios idas y vueltas, trataron de bajar los decibeles... sin demasiado éxito.

Cinthia: "La próxima no hables al pedo de mí, como lo hiciste de un montón de gente. Decir que yo no hablo porque tengo miedo es un estupidez tuya. Evite ese tipo de comentarios, ‘compa’. G-plus

“Yo sí, reina, puedo hablar sin enojo y riéndome, como ahora. Me divierte mucho tu periferia en el tema. Tranquila, no te dije narco u otra cosa, te dije que eras amiga como un montón que mencione. ¡No hay fuego para que salte tu chispa tan rápido! Besote”, remató Cinthia. Y la respuesta de Ximena llegó unos minutos después. “¡No tiene sentido nada de esto! La próxima no hables al pedo de mí, como lo hiciste de un montón de gente. Decir que yo no hablo porque tengo miedo es un estupidez tuya. Evite ese tipo de comentarios, ‘compa’”, finalizó.

Más sobre este tema Tenso cara a cara de Cinthia Fernández con Flor de la Ve: "A mí no me causa gracia, vos me costaste un laburo"

¡Picante cruce entre Cinthia Fernández y Ximena Capristo!

No entiendo x que @cinthifernandez dijo hoy en @LosAngeles_ok que Yo tenia miedo en hablar del tema @Flordelav ... 🤷🏽‍♀️ hablar x hablar sin saber. Mentir x mentir. QUe lástima que Gerardo no esta presente para poner a cada uno en su lugar. ❤️ @AngeldebritoOk — Ximena Capristo ♡ (@ximecapristo) 24 de abril de 2019

Miedo nondije escucha la nota! Dije q eras amiga q no creo q aportes algo positivo hacia lo q Conte porq al ser amiga ibas a ser neutral . Escucha bien 😁.

No necesito q Gerardo esté, me paso a mi 😉

Y tmb sabes q tengo mucho código 😉 — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) 24 de abril de 2019

Trabajaste conmigo y no soy de joder a nadie dije la verdad y tmb se lo q es tener códigos . Por eso si es tu amiga lo entiendo , al igual q tmb mencione a pacotillo. No es nada contra vos ni contra nadie.

Mira la nota y no hablé mal .

Me aburrió el tema — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) 24 de abril de 2019

Cualquier cosa tenes mi teléfono y lo aclaras en privado . Cero problema con vos ni con nadie . Ni con Florencia ya fue el tema para mi. 👍🏽 — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) 24 de abril de 2019

No . No tengo tu telefono. Yo no hable de vos. Vos dijiste algo de mi que no es cierto https://t.co/ebyGPmi5PK — Ximena Capristo ♡ (@ximecapristo) 24 de abril de 2019

Eso si ,no MENTÍ 😉 — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) 24 de abril de 2019

Mencione a varios porq fueron mis compañeros de elenco. No t sientas tocada. D ultima ignoras y no t metes en tu tema “vintage” pero te habrá interesado!

Si t preocupa si hablé mal d vos! La respuesta es NO!

Nunca me paso nada con vos

Sabes cómo me manejo 😘 — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) 24 de abril de 2019

En el elenco que iba a carlos paz no estabas. Eso te lo firmo. cuando me convoco gerardo para hacer el personaje de la dña de casa en carlos paz... vos no estabas en la lista.

Después x otro tema cerre la gira.

Nondefiendo a Florencia digo la verdad#fin https://t.co/RAvkUFae69 — Ximena Capristo ♡ (@ximecapristo) 24 de abril de 2019

Wuaw q enojo ... TRANQUI no t menciono más Compa de elenco. 😘 — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) 24 de abril de 2019

Ni q le hubiera. Dicho narcotraficante jajajajaja

Siempre t pueden decir cosas peores 😉 siempre se puede estar peor 😂 sino mira cómo me insultan a mi ....#temavintage#genteaburrida — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) 24 de abril de 2019

Que decis????

No claramente no entendes nada!

3 besitos https://t.co/25bDQv7rMu — Ximena Capristo ♡ (@ximecapristo) 24 de abril de 2019

Para que no tiene sentido nada de esto! La próxima no hables al pedo de mi.. como lo hiciste de un monton de gente.

Decir que yo no hablo x que tengo miedo es un estupidez tuya... evite ese tipo de comentarios “Compa” https://t.co/Abm7bzgDSG — Ximena Capristo ♡ (@ximecapristo) 24 de abril de 2019

Brunelli (llámenlo) mi representante en ese momento. No sabia q tmb te pagaba el 20 a vos q sabías mi contrato! Eee Compa eso no se hace, no me saques comision vos tmb 🙏🙏



#🤐 — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) 24 de abril de 2019