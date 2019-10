El picante tweet de Pablo Echarri contra Mauricio Macri tras la derrota de Boca: "Logró lo impensado"

En esos últimos años se evidenció, como nunca, cómo el fútbol y la política se entrelazan. Y si la derrota de anoche de Boca jugando de local contra River, dejó a sus hinchas desolados con ese 1-0 que no alcanzó (su quinta eliminación directa frente a los millonarios), también manifestó que el ciclo de Daniel Angelici como presidente del club estaría acabado.

Así se lo hicieron saber los hinchas en la cancha, que le dedicaron insultos y cantos peyorativos al amigo y socio político de Mauricio Macri al término del partido. Y Pablo Echarri se refirió a lo sucedido con un picante mensaje en Twitter.

"Macri logró lo impensado. Que muchxs (pero muchxs, eh) hinchas de Boca no estén tan disgustadxs por la derrota", expresó el actor, filoso contra el candidato de Juntos por el Cambio, que el próximo domingo se volverá a medir en las urnas.

Macri logró lo impensado.

Las palabras de Echarri pronto encontraron eco en sus seguidores, que comentaron en ambas direcciones. "¡Uff, sin dudas! Porque #SeVan y #AngeliciTambién", advirtió una usuaria.

Pero el mensaje del marido de Nancy Dupláa también encontró disidencias: "En esta no coincido, soy hincha de Boca y (esta derrota) me duele igual que todas. Macri, en este caso, me tiene sin cuidado".