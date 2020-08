El picante tweet de Lourdes Sánchez sobre Laura Novoa en Cantando 2020: "Uy, una joda bárbara lo que me divierten"

Dispuesta a dejarlo todo, Laura Novoa se hizo presente en la pista del Cantando 2020 (eltrece). Pese a su esfuerzo, su performance no le gustó a Karina La Princesita, miembro del jurado y palabra autorizada para hablar de cumbia.

"A mí, como representante de la música tropical, me pone muy triste que cada vez que representan a la cumbia no se lo tomen en serio, en general. Me parece que se lo toman más para el lado de la joda”, expresó en su devolución.

Y fue por más: "No es para la risa nada más. Se la representa con botas largas y pollera cortita a la cumbia. No digo que haya sido con falta de respeto, pero es como que no se lo hace bien”.

En este contexto, desde su casa, Lourdes Sánchez dio su opinión a través de Twitter. La bailarina lanzó un irónico y tajante tweet, refiriéndose a la crítica de la jurado y dejando en claro que la performance de Novoa ni gracia le dio.

"Uy, una joda bárbara lo que me divierten... Estoy arriba del inodoro bailando", sentenció.

Uyyy una joda barbara lo que me divierten, estoy arriba del inodoro bailando — Lourdes Sánchez (@lourdesanchezok) August 22, 2020

¿Recibirá respuesta?