Picante reproche de Pampita a sus amigas por sus exparejas: "Siguen en redes a todas mis administraciones"

Felizmente casada con Roberto García Moritán, Pampita aprovechó el desarrollo de la noticia sobre la separación de Lali Espósito y el director David Victori para pasarle factura a su grupo de amigas por tener en sus redes a algunas de sus exparejas, como a Benjamín Vicuña y Pico Mónaco.

El encargado de darle el puntapié a la conductora de Pampita Online fue el panelista Gabriel Oliveri, quien habló de la ruptura de la artista y el español con mucha acidez.

"Lali cambió de color de pelo y cambió de amor porque cayó en cuernos a la crema, como todos. Lali salía con el director de cine David Victori", comenzó diciendo Oliveri. Y Pampita acotó atinadamente: "Pero ella nunca dijo 'es mi novio'".

Concordando con la conductora, el panelista continuó desarrollo de los supuestos motivos de la separación: "Nunca lo dijo, pero dijo que eran amigos con derechos. Parece que él tenía varias amigas con derechos. Tenía una lista. Cuando ella se enteró dijo 'hasta acá llegamos'... Lo notable es que todos los amigos de Lali dejaron de seguir a Victori en las redes".

Recogiendo el guante, y sin nombrar a ninguna expareja, Pampita expresó: "Ah, ¿lo dejaron de seguir? ¡No lo puedo creer! Mi grupo tiene que hacer lo mismo, que sigue a todas mis administraciones".

Acto seguido, la conductora de Pampita Online hizo una pícara aclaración: "No, es un chiste, yo no me meto con eso. Acá se ve que la cosa terminó mal".