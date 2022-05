Picante reacción de Luis Ventura cuando le preguntaron si Jorge Rial es querido en el ambiente: "¡No me importa!"

Molesto con Jorge Rial por sus recientes cuestionamientos a Aptra, tras la ceremonia de los Martín Fierro, Luis Ventura reaccionó picante contra su colega, cuando le preguntaron si le conoce muchos amigos en el ambiente.

"Luis, a mí me consta que todos los compañeros de este canal te quieren mucho. ¿A Jorge lo quieren de la misma manera?", le preguntó Andrea Taboada a Ventura en LAM.

Más sobre este tema Luis Ventura lanzó una escandalosa acusación contra Jorge Rial: "En Gran Hermano ponía a dedo a los finalistas"

Con énfasis, el periodista retrucó: "No me importa, es un tema de él. ¿Vos le ves muchos amigos acá adentro? ¡Andá y preguntá! Andá en el corte y preguntá '¿vos lo querés a Rial?'".

"No me importa, es un tema de él. ¿Vos le ves muchos amigos acá adentro? ¡Andá y preguntá!". G-plus

Evocando sus amigos de amistad con Jorge, Luis agregó: "A mí no me define si lo querían o no a Rial. Yo tengo amigos que la gente no los quiere, pero los quiero yo. A Rial me lo banqué y me lo sigo bancando. Pero que no siga tirando del piolín".

Más sobre este tema Rial habló de la charla privada que mantuvo con Tinelli tras su separación: "Cuando tenés los planetas mal alineados, se te viene el alud y no lo podés parar"

EL ENOJO DE LUIS VENTURA CON JORGE RIAL

Atenta a las declaraciones de Luis Ventura, Nazarena Vélez le preguntó si estaba molesto con Jorge Rial, al verlo cuestionarlo con mucha dureza, y él asintió.

"Yo tengo amigos que la gente no los quiere, pero los quiero yo. A Rial me lo banqué y me lo sigo bancando. Pero que no siga tirando del piolín". G-plus

"Estoy podrido con que me ropa los huevos con lo del Martín Fierro, dejando el halo de corrupción", explicó el periodista, enojado.

Y puntualizó: "Dice desde la ignorancia total que Polémica en el bar ganó porque yo lo voté. Yo ese rubro lo taché. Habla de la ignorancia, porque un voto no define 99 votos".