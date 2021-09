Picante reacción de Luciana Salazar cuando le preguntaron si sigue a Cinthia Fernández en las redes sociales: "No, gracias"

Distanciada de Martín Baclini, luego de que él rechazara bailar con ella en La Academia, Luciana Salazar contó que volvió a hablar con el empresario con el fin de recomponer la amistad, pero se mostró muy distante de Cinthia Fernández.

"No, gracias", expresó Luli, tajante, en La Previa de La Academia, programa de Ciudad Magazine que se emite de lunes a viernes a las 20 horas, cuando Lizardo Ponce le preguntó si sigue en redes sociales a la panelista de LAM.

Sin nombrar a la Cinthia, Salazar habló del problema que tuvo con Baclini y sutilmente comparó a Cinthia con Celeste Muriega, bailarina a la que Martín estaría tratando de conquistar.

"¿La seguís a Cinthia Fernández en las redes?", le preguntó Lizardo a Luciana. Y ella fue categórica en su negativa: "No, gracias". G-plus

"No se me pasó el enojo con Martín... A él lo llamé para la salsa de tres porque es mi amigo. También lo llamé a Fede Bal. Martín al principio estaba re entusiasmado, después me dijo que quería evitar conflictos (con Cinthia)", recordó Luciana.

Al instante, Lizardo Ponce puso en escena con nombre y apellido a la "angelita": "¿La seguís a Cinthia Fernández en las redes?". Y la actriz fue categórica en su negativa: "No, gracias".

Antes de cerrar el tema, Luciana Salazar dio a entender que aprueba a Celeste Muriega como posible pareja de Martín Baclini, algo que jamás hizo con Cinthia Fernández.

"Tengo muy buenas referencias de Celeste por Jorgito (Moliniers). Todo el mundo habla bien de ella. Dicen que es buena compañera y que está siempre de buena energía", dijo Salazar, ¿dándole una picante indirecta a Cinthia?

Lo cierto es que Lucina Salazar no sigue a la panelista de LAM en Instagram. Y Cinthia Fernández tampoco tiene a Luli dentro de su lista de seguidos en la red social.