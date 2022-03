La picante reacción de Lola Cordero al ver a Alexis Puig con su nueva novia: "Yo estoy soltera, no sola"

En Bendita pusieron la reciente nota que dio Alexis Puig en Socios del espectáculo hablando de su flamante noviazgo con la ingeniera de software Luciana Mendez, a tres meses de confirmar su separación de Lola Cordero después de 20 años juntos. Ahora ella habló y contó que está muy bien acompañada.

“Como verán la Gallega no se está muriendo, no Evelyn von Brocke. Tal vez su sangre europea hace que no se la vea angustiadísima”, lanzó Beto Casella, al ver la reacción relajada de la periodista en Bendita al escuchar las declaraciones de su ex.

“Voy a citar a una maravillosa actriz española que se llama Ana Milán. ‘Estoy soltera, no sola’”, lanzó, risueña mientras que conductor se sorprendía. “¡Mirá que título!”, se asombró el animador.

"¿Rubro ‘chonguerío’ o apuntando a una persona? Soy una persona muy abierta de mente". G-plus

LOLA CORDERO, PICANTE SOBRE SU VIDA SENTIMENTAL TRAS LA SEPARACIÓN DE ALEXIS PUIG

Lejos de mostrarse afectada por su separación del crítico de cine o por cómo su ex rehace su vida sentimental, la panelista se mostró muy picante a la hora de hablar de su nueva vida de soltera.

"Voy a citar a una maravillosa actriz española que se llama Ana Milán. ‘Estoy soltera, no sola’". G-plus

“Lo estoy pasando bárbaro, se los aseguro. No se preocupen por mí”, señaló, tentada de risa mientras lanzaba un significativo “saludos” al aire dedicado a quienes está conociendo.

Más sobre este tema Alexis Puig habló de su nuevo romance, tras separarse de Lola Cordero: "Me encantó que ella me encare"

“¿Rubro ‘chonguerío’ o apuntando a una persona?”, indagó Beto y ella se despachó con todo. “Soy una persona muy abierta de mente”, concluyó, sobre cómo disfruta tras el final de su pareja con el periodista.