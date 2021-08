La picante reacción de Jey Mammon cuando Flor Peña dijo que a Moni Argento la quieren más que a ella: "Es porque no fue a Olivos"

La semana pasada, una ONG reveló los nombres de varias modelos y artistas que visitaron la Quinta presidencial de Olivos durante los primeros meses de la pandemia, y entre ellos surgió el de Florencia Peña. La conductora utilizó su ciclo de Telefe para contar que se entrevistó con Alberto Fernández para pedirle una ayuda para los actores durante esos difíciles meses, y Jey Mammon ironizó sobre el tema al tenerla cara a cara como invitada.

En Los Mammones, el conductor le preguntó a Flor Peña si le molestaba que en la vía pública le pidan que reproduzca las rutinas que de Moni Argento como el recordado “cafecito”. “Si pudiera la mataría a Moni”, aseguró la actriz y ahí se produjo un divertido cruce:

Jey Mammon: -Pero ella tiene más seguidores que vos en Twitter.

Flor Peña: -Olvidate, es más querida que yo. La gente que me odia a mí, quiere a Moni Argento.

JM: -Es que Moni no fue a Olivos, por eso.

FP: -No, ya la voy a mandar. Tendría que haber ido con la peluca y no me hubieran hecho esto.