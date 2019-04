Lo que pareció ser una entrevista más, se convirtió en un eje de debate que despertó todo tipo de repercusiones. Luego de que Federico Bal hablara sobre su situación económica personal dentro de la crisis que atraviesa la Argentina, recibió críticas en las redes... y él no se quedó callado.

"Fui al chino el otro día a comprar una crema de enjuague, compré tres aguas y gasté 500 pesos. La gente tal vez del otro lado dice 'ah, está en la tele, gana millonadas'. Y yo no gano millonadas. Realmente muchas veces me cuesta llegar a fin de mes. Y le pasa a la gente del otro lado. Hago las cuentas y no me puedo dar un lujo. Hoy no puedo irme de vacaciones", había declarado el actor en Teleshow.

"Aclaro a la gente que me critica por mis dichos, que me referí a la crisis como un ciudadano más, queriendo que entiendan que por salir en la TV, no estás al margen de la crisis económica. Dije que me CUESTA llegar a fin de mes. Simple". G-plus

Al ver algunos mensajes que recibió tras dar esas declaraciones, el hijo de Carmen Barbieri decidió hacerle frente con picantes tweets: "¡Críticas, por todos lados! Hagan más el amor, de verdad...", comenzó diciendo.

Por otro lado, Federico le respondió a Luis Ventura, quien en una nota ponía en duda la crisis de los famosos: "Te aclaro Luis, a vos y a la gente que me critica por mis dichos, que me referí a la crisis como un ciudadano más, queriendo que entiendan que por salir en la TV no estás al margen de la crisis económica. Dije que me CUESTA llegar a fin de mes. Simple".

"Es lo que veo al hacer las cuentas y hacer las compras diarias. Ni maniobra, ni panfleto, ni bandera. Sólo un argentino más que sufre por su país", cerró, tajante.

Te aclaro Luis, a vos y a la gente q me critica x mis dichos q me referí a la crisis como un ciudadano mas, queriendo q entiendan q por salir en la tv no estas al margen de la crisis económica. Dije q me CUESTA llegar a fin de mes. Simple. https://t.co/DDc2jjtnyz — Federico Bal (@balfederico) 23 de abril de 2019

Es lo q veo al hacer las cuentas y hacer las compras diarias. Ni maniobra, ni panfleto, ni bandera. Solo un argentino mas q sufre por su país. — Federico Bal (@balfederico) 23 de abril de 2019

Críticas, por todos lados! Hagan mas el amor, de verdad... — Federico Bal (@balfederico) 23 de abril de 2019

