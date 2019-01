Picante reacción de Dalma Maradona ante el polémico "me gusta" de Rocío Oliva contra Diego: "No te..."

En medio de las fuertes versiones de separación de Diego Maradona, Rocío Oliva tuvo un polémico gesto en Instagram al darle “me gusta” a un comentario sobre el Diez.

“Sos hermosa, inteligente. ¿Qué hacías junto a Diego? Viejo, feo, con malas costumbres y ordinario” decía el mensaje de una seguidora al que Rocío le puso “like”.

Rápidamente, Ángel de Brito compartió la información en Twitter y generó una reacción muy picante.. ¡de Dalma Maradona!

La hija de Diego, que está transitando feliz su embarazo de siete meses, le respondió con ironía: “¡¡NO TE LO PUEDO CREER!! ¡¡Me caigo al piso de la sorpresa!!”.

Acto seguido, mantuvo un divertido y filoso ida y vuelta con Ángel sobre el tema:

- Dalma: ¡¡NO TE LO PUEDO CREER!! ¡¡Me caigo al piso de la sorpresa!!

- Ángel: Tu madrastra.

- Dalma: ¡NOOOOO querido! ¡¡Paso!! ¡¡Muchas gracias pero no!! ¡Con la mamá que tengo me alcanza y me sobra!

- Ángel: ¡No dije mamá! Esa hay una sola.

- Dalma: ¡¡Jajajajajaja noooo ya sé!! ¡Eso está fuera de discusión! ¡Pero tampoco necesito una madrastra! ¡Y menos esaaaaaaa! Deja de ser tan malo.

- En un momento de la charla, el periodista le compartió el video que probaba el “me gusta” de Rocío en la red social.

- Ángel: Te dejo el video @dalmaradona porque después borran, o las hackean.

- Dalma: ¡Para que te des una idea ni entendí el video! ¡Por suerte SOY DE MADERA Y NO LA SIGO NI LA VEO! ¡Sé que es muy viajada porque gente como vos me manda capturas!