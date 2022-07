Picante reacción de Camila Homs cuando le preguntaron si le cierran las fechas del noviazgo de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel

Luego de 12 años de amor con Rodrigo de Paul, Camila Homs se separó del futbolista, sin eludir el conflicto, y fue muy sugerente cuando le preguntaron si le cierran las fechas del inicio del romance de su ex con Tini Stoessel.

"En varios momentos la pasé mal. Ahora estoy mejor, por suerte”, le dijo la modelo al notero de LAM, sobre la ruptura con el padre de Francesca y Bautista.

Más sobre este tema Camila Homs hizo explosivas declaraciones sobre su separación de Rodrigo de Paul: "Hace poco pensaba en una reconciliación, ahora ya fue"

Acto seguido Alejandro Castelo, el cronista de Ángel de Brito, puntualizó en las íntimas declaraciones que Homs le dio a la revista Caras y puso en escena a Tini: "En la tapa (de Caras) dijiste que te decepcionaste mucho".

"¿Tu decepción tiene que ver con las fechas, que no te cerraban? El comienzo de su relación con Tini?", le preguntó el notero. G-plus

"Sí, al principio, más que nada", contestó Cami, con sinceridad. "¿Tiene que ver con las fechas, que no te cerraban? El comienzo de su relación con Tini?", retrucó el periodista. Y Camila Homs fue muy pícara con su sugerente reacción, tras asentir con la cabeza: "No sé, pensalo".

"No sé, pensalo", respondió Homs, con una sonrisa pícara y tras afirmar con la cabeza. G-plus

CAMILA HOMS HABLÓ DE RECLAMO ECONÓMICO A DE PAUL

Pasada la primera mediación sin éxito con Rodrigo de Paul, en la que Camila Homs negocia la cuota alimentaria de sus hijos, un régimen de visitas y un resarcimiento económico, entre otros puntos, la modelo dio detalles de la falta de acuerdo con su ex.

Más sobre este tema Rodrigo de Paul habló por primera vez de su conflicto con Camila Homs: "No llegamos a un acuerdo"

“Todavía no pudimos llegar a un acuerdo, pero está todo bien... Yo reclamo lo que me corresponde… Sí me llama la atención ciertas cosas, pero me lo guardo para mí”, aseguró la modelo.

Sobre la versión de malestar con el futbolista, por utilizar varias semanas de sus vacaciones en viajes con Tini, y otros días para ver a sus hijos, Homs concluyó: “Cada uno prioriza sus cosas, yo tengo en claro cuáles son mis prioridades, pero no soy nadie para controlar los tiempos de nadie”.