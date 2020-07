La picante prueba de que Pico Mónaco no "borró" a Pampita de su pasado: recién casado, no eliminó las fotos del romance en sus redes

La pelea mediática que mantiene Pampita con Mariana Brey estalló luego de que la periodista señalara que Pico Mónaco no tenía un buen recuerdo de su ex y relacionaba esto a un video de la expareja de la conductora. Sin embargo, la top siempre se mantuvo firme sobre el buen recuerdo que había quedado de su historia juntos. Ahora unos antiguos posteos de Pico parecerían ir esa dirección.

Un video que se difundió en las redes muestra la cuenta de Instagram de la expareja de Pampita. Allí aparece su último posteo anunciando su reciente casamiento con Diana Arnopoulos y la sorpresa llega por un detalle no menor: el exdeportista no borró las fotos con su ex, como se suele hacer en estos casos cuando una nueva relación se afianza... al punto de llegar a una boda. Así es que, igualmente, aparecen fotos del primero de enero de 2019 que lo muestran enamorado y sonriente junto a la modelo, junto a otras de 2018 como el posteo que compartió para la fiesta en la Riviera Maya por los 40 años de Carolina o incluso la primera foto juntos, una selfie con la que confirmaron su romance a fines de 2016.

Esto llega luego de que Andrea Taboada en Los Ángeles de la mañana lanzara otra picante versión. “Pico bloqueó a Pampita de su Instagram”, aseguró la periodista. “Me acaba de confirmar una persona allegada a Pico que Mónaco bloqueó a Pampita porque él no quiere que ella entre y lo mire. Esto es así”, señaló.

En el fuerte encontronazo en vivo que tuvo la jurado del Bailando con Mariana Brey, la conductora de Pampita online se defendió y habló del vínculo que quedó con su ex: “Las personas que están conmigo saben muy bien cómo soy, lo saben porque lo ven en el día a día. Eso no es verdad. Que deje de inventar. Pobre persona que está disfrutando de este momento de su vida y esta chica está ensuciando todo. Logró que le vuelvan a pasar el video. La única que hace daño acá es Mariana Brey”, había lanzado, furiosa en medio de la discusión.

Mirá los posteos de Pico Mónaco, en medio de rumores de “mala onda” con Pampita tras su separación.

