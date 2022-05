Picante pregunta de Karina Iavícoli a Ana Rosenfeld luego de que su primer marido deslizara que le habría sido infiel

Pocos días atrás, Ana Rosenfeld dio una profunda entrevista en la que contó que José, su primer marido, no la acompañó cuando estuvo muy enferma y por eso se separó.

Pese a no haber dado el apellido del hombre en cuestión, José Hener rompió el silencio en Socios del Espectáculo y sentenció que Ana "no tuvo una enfermedad terminal" y que durante su breve matrimonio tuvo un "presunto amante".

Indignada con la irrupción mediática de su ex, la abogada le dio un móvil al programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares y Karina Iavícoli le hizo una pregunta sin filtro.

"¿Tuviste un amante, Anita?", le disparó sin durar la panelista. Incómoda con las acusaciones de José Hener, Rosenfeld retrucó: "No, mejor de ese tema. No. Cuando me separé de él, obviamente, tuve muchos novios. Pero mejor no hablemos".

JOSÉ HENER, EL PRIMER MARIDO DE ANA ROSENFELD, ROMPIÓ EL SILENCIO

José Hener habló en Socios del Espectáculo luego de que Ana Rosenfeld asegurara que él no la cuidó ni acompañó adecuadamente cuando, por error, le habían diagnosticado una enfermedad terminal.

"Me provocó risa por el tiempo que pasó. Sacó de la manga una situación así para justificar que tuvo un cáncer terminal, con un pronóstico de vida de un año, y que yo la había desatendido y que lo pasó en la casa de los padres, cuando vino (a casa) un presunto amante de ella para colocar unas cadenas para que ella se pueda levantar. ¿En qué momento estuvo en la casa de los padres?", se defendió el primer marido de la abogada.

Y agregó: "Ella no tenía ni siquiera una prepaga. A través de mi prepaga conseguimos al mejor tráumatelo-cirujano y el resultado patológico dio que no era un cáncer, era un tumor inofensivo. Eso lo supe a las 48 horas. No cabe el hecho de que yo no me haya ocupado".