Picante pregunta de De Brito a Charlotte Caniggia tras su tropezón en plena performance en La Academia: "¿Hoy chupaste?"

El shuffle se convirtió en un uno de los ritmos más difíciles de La Academia de ShowMatch. Y en el caso de Charlotte Caniggia, una complicada coreografía terminó en un fallido truco que le valió una desopilante teoría de Ángel de Brito.

“Charlotte, ¿qué hacemos amiga con esto? ¿Qué pasó? Mirá que yo busco ponerle onda pero me lo hacés difícil. Casi te matás. Son los nervios”. C,enzó diciendo el jurado. A lo que la joven se excusó: “Sí, me puse nerviosa. Mucha presión, muchos nervios. No me gusta que mis compañeros estén ahí sentados. Me intimidan un poco”.

“La verdad, Charlotte, sabés que me caés bárbaro y que te quiero, pero hoy no estuvo bueno, la verdad que no. Lamentablemente, tuviste el accidente de final pero estabas como un poco perdida con los pies. Es un ritmo muy difícil”, continuó De Brito.

Luego, el conductor de Los Ángeles de la Mañana lanzó una contundente pregunta a la concursante: “Ponele garra, Salí con onda. ¿Hoy chupaste? Hoy estas sobria y te caíste igual. Fue bastante feo. Mi nota es un 2”.

“Hoy no me alcoholicé. Pero no me caí. Bueno… ¡perdónenme una!”, cerró la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia imprimiéndole humor a la situación pese al bajo puntaje que cosechó en esta gala.