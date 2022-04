Picante posteo de Barby Silenzy sobre Valeria Aquino tras su escandaloso cruce: "A eso lo llamo cartonera"

El conflicto entre Valeria Aquino y Barby Silenzi volvió a encenderse luego de que la ex del Polaco dijera que cuando la modelo estaba embarazada de Abril él seguía "buscándola".

Tras escuchar los picantes dichos de Valeria, mamá de Alma, su hija con el Polaco, Barby le puso los puntos.

"Valeria no está bien. A mí me da un poco de pena. Y también me da pena que Almita tenga que convivir con una persona así", dijo en diálogo con Ciudad remarcando que aún el Polaco y Valeria hablan porque "lamentablemente tienen una hija".

BARBY SILENZI VOLVIÓ A APUNTAR CONTRA VALERIA AQUINO

En diálogo con sus seguidores de Instagram, Barby respondió re picante a una fuerte pregunta que le hicieron con respecto a su conflicto con Valeria.

"¿Por qué tan obsesiva Valeria Aquino?", le preguntaron.

"A eso lo llamo cartón, cartonera", respondió Barby, re picante.

¿Recibirá respuesta?