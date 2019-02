Las intenciones de Rocío Oliva de insertarse en el medio artístico tras su separación de Diego Maradona provocó un picante ida y vuelta entre Dalma Maradona y Ángel de Brito.

Primero, Ángel comentó un tweet de eltrece sobre las ganas de Oliva de probar suerte en televisión que decía “Rocío Oliva admitió que quiere trabajar en tv y formar parte de la programación de eltrece: ¿Bailando, angelita o Pol-ka?”. Entonces el conductor de Los Ángeles de la Mañana aseguró sobre las chanches de que Rocío forme parte de su panel: “Lástima que tengas más exigencias que una profesional del medio. Delirios”.

¿La reacción de Dalma al ver el tweet del periodista? Le comentó con una serie de emojis con la boca cerrada por un cierre.

"¡No sabía que cualquiera podía pedirle laburo a Suar! ¡Me interesa! ¡Yo también quiero HACER de mala!”, escribió Dalma sobre el deseo de Rocío de interpretar a una villana en una tira de Pol-ka. G-plus

Entonces, De Brito le reiteró sus ganas de que forme parte de LAM: “Y vos que sos re simple también me rechazas Jajajajaja”.

La respuesta de Dalma… fue filosa: “Pero lo mío es POR RESPETO a no saber hacerlo bien...jajajajaja. ¡¡¡No sabía que cualquiera podía pedirle laburo a Suar!!! ¿Cómo es eso? ¡Me interesa! ¡¡ Yo también quiero HACER de mala!!”, escribió con ironía haciendo referencia a las declaraciones de Rocío sobre su deseo de interpretar a una villana en una tira de Pol-ka.

Luego, explicó por qué no se ve como panelista: “No puedo hablar mal de la gente que no conozco... En serio... Y mejor que no me preguntes de algunas que conozco… Y MUY BIEN...”.

Finalmente, la actriz le prometió que cuando de a luz a su beba, irá al programa: “Cuando pases el hormonazo. Nos sentamos a charlar jajaja”.