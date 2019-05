Picante frase de Mora Godoy sobre Laura Fidalgo en el Súper Bailando: "Marcelo, ¿justo la ponés en el jurado?"

Ambas son talentosas exponentes de la danza en nuestro país y en su reencuentro en la pista del Súper Bailando, Mora Godoy como participante y Laura Fidalgo como integrante del BAR se sacaron chispas.

“No estamos peleadas, no pasa por ser las dos bailarinas. Pasa como de mujer a mujer, como ser humano. ¿Por qué tenemos que ser amigas? Somos colegas de trabajo, Mora me parece una gran bailarina”, arrancó diciendo Laura luego de que Marcelo Tinelli indague en su pelea. “Yo no tengo ningún problema con ella, sentía que ella lo tenía conmigo”, dijo por su parte la tanguera, pero fue más allá.

Laura: "Es feo. Ya empezamos… ¿Y por qué no puedo estar de jurado?". G-plus

“Ahora, ¿justo la ponés de jurado?”, lanzó Mora, haciendo que Laura tome con sorpresa sus palabras. “Es feo. Ya empezamos… ¿Y por qué no puedo estar de jurado?”, alcanzó a decir la mujer del BAR. “Justo, justo”, siguió Mora, entre risas, a pura ironía. “Ahí lo armó Marcelito”, se desentendió Laura de la frase de su colega, mientras el conductor pedía que no lo metan en su guerra.

Unos minutos después, Fidalgo tuvo su revancha y a la hora de hacer la devolución del disco de Mora, terminó criticando el baile por “transmitir tensión”, verse “todo muy rígido”… ¡y hasta pidió otra bailarina para explicar una posición de baile ante la cara de pocos amigos de la tanguera! Al final Laura optó por darle un cero, es decir no sumar, ni restarle un punto e hizo que su rival se lleve solo 14 puntos.