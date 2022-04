Picante frase de Amalia Granata sobre Rodrigo de Paul por su romance con Tini Stoessel: "Los futbolistas aman las cámaras"

Amalia Granata fue "angelita" el mismo día que salieron a la luz las fotos de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, enamorados en Ibiza. Con la confirmación del romance, en LAM analizaron a la explosiva pareja y la diputada cuestionó el supuesto bajo perfil del futbolista.

Reconocido a nivel mundial por su profesión, Rodrigo de Paul mantuvo una relación de pareja de 11 años con Camila Homs, madre de sus hijos Francesca y Bautista, alejado de los medios. Sin embargo, Granata dudó del malestar del futbolista ante la mega exposición que vive de la mano de Tini.

PICANTE FRASE DE AMALIA GRANATA SOBRE RODRIGO DE PAUL

Ángel de Brito: -Ahora a Rodrigo le empieza una época complicada de su vida, que es la de la exposición. Él no estaba tan acostumbrado. El año pasado, cuando se lo mencionó en el Wanda Gate le explotó la cabeza.

Pía Shaw: -No le gustó.

Estefi Berardi: -A mí me dijeron que le encantaba la exposición.

Ángel: -¿Es cholulo?

Amalia Granata: -¡Ay, por favor! ¿Y sale con Tini Stoessel? Si no te gusta realmente la fama y la exposición no te vas a buscar a Tini Stoessel, que no es solo es conocida en la Argentina, también a nivel mundial. Esa de que soy perfil bajo, no se la hace creer (a nadie). Aman las cámaras más que a las mujeres con las que salen.