Picante descargo de Gianinna Maradona a favor de Claudia tras las polémicas declaraciones de Diego

La polémica entrevista en vivo que le dio Diego Maradona a Jorge Rial en Intrusos hizo aún más grande la grieta entre el Diez y sus hijas Dalma y Gianinna.

En medio de una serie de escandalosas declaraciones, Maradona volvió a atacar a Claudia Villafañe: “Le estoy dando para adelante y yo acelero más contra la madre. No bajo las causas contra Claudia”, aseguró y además apuntó contra Dalma, al decir que no fue a visitar a su mamá, Doña Tota, cuando estaba mal de salud.

Por un lado, Dalma salió al cruce desde Twitter y no solo negó la acusación de su papá sino que agregó en defensa de Claudia: “El peor error que cometimos mi hermana y yo es ser hijas de la única mujer que lo quiso de verdad… LO MÁS HORROROSO QUE LE HACEMOS A ÉL, ¡ES ESO! ¡Ser hijas de Claudia! ¡Y por mi lado no hay persona que me de más orgullo! ¡Lo lamento en el alma!”.

Pero Gianinna fue más allá y le dedicó un descargo extenso… y muy fuerte a su padre a favor de Claudia. Junto a una foto de Villafañe de pequeña escribió: “Dicen que nuestro destino está escrito, quiero leer el tuyo porque no parás de sorprenderme. Sos inmensa, con el corazón más lindo del mundo entero. Mamá y Papá, psicóloga, enfermera, superhéroe, cocinera, remisera, maestra, peluquera... y podría seguir describiendo los mil roles que cumpliste desde que llegamos a tu vida...”.

Y luego hizo referencia a un episodio que habría ocurrido el lunes, pero que no detalla: “Mamá agradezco cada día ser tu hija. El lunes te hice vivir un episodio horrible que aunque no recuerde del todo se que sufriste mas que yo. ¡GRACIAS y más GRACIAS por estar agarrándome de la mano ayer, hoy y SIEMPRE!”.

En otro párrafo Gianinna repasa su historia familiar: “Muchas veces te juzgué y te culpé por perdonar las conductas de personas que no se merecían NADA, muchas veces me enojé con vos por obligarme a tener un vínculo con quienes habían dudado de nuestro ADN. Siempre nos priorizaste sin saber que así dejabas de priorizarte vos. ¡Hoy te lo dije y te lo vuelvo a decir NO SÉ como haces para soportar tanto!”.

Y disparó, sin dar nombres, contra quienes critican a Claudia: “Lamentablemente a las personas que no pueden con su propia vida les molesta y les duele tu felicidad, básicamente porque envidian tu forma de amar. La ley del espejo. Vos me enseñaste que a los hijos se los ama, se los cuida y se les enseña cuáles son las prioridades de la vida. Yo no me olvido de todo lo que vivimos, de tu cara y tus palabras para explicarme qué era la droga o quién era la abogada que venía a casa para ver hasta que bombacha teníamos puesta porque tenías que pagar una cuota alimentaria que no te correspondía”.

Y concluyó: “¡Ma, deseo que sigas con la misma fortaleza que te caracteriza, que nos sigas enseñando que el amor siempre es más fuerte y que unidas somos todo lo que necesitamos para ser felices! ¡Te admiro, y te amo para siempre! Seguís dando cátedra de lo que es AMAR de verdad. ¡Dos hijas, dos nietos (más los que vendrán) tenés todo para seguir siendo feliz! ¡Felicitaciones Claudia sos mas valiente de lo que creía que eras!”.