La picante definición de Mariana Brey sobre el nuevo novio de Nicole Neumann: "Él se choluleó"

Pasó el tiempo en el que Nicole Neumann y su novio, José Manuel Urcera escondían su relación. En un buen momento sentimental, la pareja viajó a Miami donde se fotografiaron para sus redes sociales enamoradísimos y disfrutaron de la noche de la ciudad más latina de Estados Unidos. Al contar cómo son los días de la modelo, Mariana Brey se mostró súper picante en Los Ángeles de la Mañana.

“Estuvo en un bar de un hotel muy conocido en el que pasan figuras internacionales y Nicole, exactamente. Se ve que las figuras internacionales no estarían pasando por ahí. Se hizo este evento privado. No estaba Madonna, ni J Lo, ni Lenny Kravitz. Nicole dijo ‘no me lo pierdo’ y fue con su novio”, lanzó, mientras mostraban imágenes de la modelo a los besos con el piloto.

“Lo más loco de todo es que ya se relajaron y que es él el que empieza a sacar las fotos. Él es el que se choluleó con toda esta situación. Saca la selfie”, lanzó, muy crítica con la actitud que tomó el corredor de TC.

“Dios quiera, a esta pareja le deparo lo mejor. Lo digo bien, yo soy ‘pro amor’. Lo conozco y él es divino”, concluyó Mariana Brey, a pura ironía sobre la pareja de Nicole Neumann y José Manuel Urcera.