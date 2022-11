Picante cuestionamiento de Flor de la Ve a Laura Ubfal en pleno vivo: "Manejame el programa"

Como todos los viernes, Laura Ubfal se sumó al debate de Flor de la Ve y el resto del equipo de Intrusos sobre los temas más importantes del día. Sin embargo, en el cierre de esta semana, se vivió un tenso momento al aire.

"De a uno los escucho bien, sino no entiendo nada", fue el comentario que lanzó la periodista después de que trataran las últimas novedades sobre los participantes de Gran Hermano 2022, el reality de Telefe.

Sin pasar por alto esto, la presentadora del ciclo de América reaccionó rápidamente: "Dale, perfecto, me gusta, manejame el programa ahora", expresó, tajate. Y Ubfal cerró, algo incómoda por lo sucedido: "No pero si no, no entiendo".

¡Qué momento!

Más sobre este tema Flor de la Ve se enojó y frenó en vivo a sus compañeros de Intrusos: "¡Por favor! ¡Acá hay una conductora!"

FLOR DE LA VE, PICANTE AL VER A BENJAMÍN VICUÑA

En medio del análisis de una nota que Benjamín Vicuña le dio a Intrusos, las panelistas no dudaron en piropear al actor y Flor de la Ve despertó las carcajadas de sus compañeras al lanzar un tremendo comentario sobre el galán.

“Qué simpático que es Benjamín”, analizó Virginia Gallardo, después de escuchar atentamente al ex de Carolina “Pampita” Ardohain (con quien tiene a sus Bautista, Benicio y Beltrán). A lo que Marcela Tauro coincidió: “Sí. ¡Y qué seductor!”.

Tras escucharlas, la conductora del ciclo de América dio que hablar con su piropo al aire en referencia a Vicuña, quien también tiene a Magnolia y Amancio con Eugenia “la China” Suárez: “¿No te dan ganas de chuparle los dientes?”, indagó, entre risas.

¡Epa!