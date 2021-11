Picante cruce de Pallares con Evelyn por las familias de famosos ensambladas: "Yo respeto tu opinión, vos respetá la mía"

El debut de Indiana Cubero en el modelaje a una edad similar a la que tenía su mamá en ese momento de su vida, puso en el tapete en Intrusos el tema de la dificultad con la que sobrellevan Nicole Neumann y Fabián Cubero sus respectivas familias ensambladas.

“¿Hay que llegar a eso de no tener una familia ensamblada tranquila que no se puedan reunir en una Navidad, en un año nuevo, en un cumpleaños, en una comunión? ¿Pero qué les pasa?”, preguntó Evelyn Von Brocke, sobre la ocasión en la que Nicole les negó el saludo a Poroto y Mica Viciconte.

“Evelyn, dame cinco familias ensambladas que se lleven bien”, la desafió Adrián Pallares. “¡No existen, chicos! Soñamos con algo ideal. Familias de famosos, no me interesan los Pérez García. Yo no conozco una, de verdad. Los famosos se llevan muy mal, en general”, agregó.

Más sobre este tema Fabián Cubero reveló que hubo un cortocircuito con Nicole Neumann por el modelaje de su hija: "Para mí, es muy pronto"

“Tienen que pasar 20 años para que se saquen una foto juntos. Yo entiendo y apoyo el mensaje que quiere dar Evelyn, pero no es lo mismo los famosos que mi vecina del 4°B. El ego que tienen los famosos. Mica Viciconte es una chica más joven, lo que le pasa a Nicole, no es lo mismo”, explicó Pallares.

ADRIÁN PALLARES Y EVELYN VON BROCKE SE CRUZARON POR LAS FAMILIAS ENSAMBLADAS DE FAMOSOS

“Algunos minutos después, Evelyn le hizo notar a Adrián que los usuarios de redes sociales le daban ejemplos de famosos con familias ensambladas exitosas. “Si yo quisiera que la gente me contestara, les pediría que me contesten”, la rebatió Pallares.

“Hay ejemplos de familias ensambladas: Marcelo Tinelli, Marcela Tinayre, Nicolás Repetto lo logró. ¡Lo podés lograr!”, le agregó la panelista.

Más sobre este tema Explosivo ninguneo de Nicole Neumann a Mica Viciconte en el evento de Indiana: "Debutó mi hija en la pasarela, el resto es todo cotillón"

“Después te cuento sobre uno de ellos. Pero no es que abramos las redes. Yo tengo una opinión, vos tenés otra opinión. Yo respeto la tuya, y vos respetás la mía, no me quieras opinión, vos respetá mi opinión, no me la quieras rebatir”,

“Yo respeto todas las opiniones, pero quiero lograr que en algún momento se entienda que la famiia ensamblada se puede”, dijo Evelyn Von Brocke. “Pero eso es genial en la gente de a pie. Me parece a mí que en los famosos es más difícil porque se juega guita, ego, fama, más joven, más viejo, todo”, cerró Pallares.