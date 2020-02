Picante cruce de Mariana Brey con Flavio Mendoza: "No sirve tener exabruptos todo el tiempo y pedir perdón"

El tenso cara a cara de Flavio Mendoza con Belén Bianchi, una notera de El Doce, a la que increpó sin filtro en plena nota por sentirse incómodo con sus preguntas, dio pie a un inesperado cruce del artista con Mariana Brey, quien aprovechó el móvil que Flavio le dio a Los Ángeles de la Mañana para recordarle conflictos pasados con otros noteros y periodistas.

Todo comenzó cuando Ángel de Brito le comentó a Flavio que Guido Záffora cuestionó su ortografía, al leer en Intrusos los tweets que publicó tras el conflicto con la cronista de El Doce. Ante ese bocadillo, el coreógrafo recordó un entredicho con el panelista de Jorge Rial y Brey le salió al cruce.

Flavio Mendoza: -Guido Záffora no me quiere porque una vez tuvimos una pelea. Está envenenado.

"Vos maltrataste a Guido Záffora. Le dijiste algo fuerte. Saliste al aire en Intrusos y le dijiste 'marica resentido'. Fue feo", le dijo Majo Martino a Flavio, quien asintió y pidió perdón. G-plus

Majo Martino: -Vos lo maltrataste. Le dijiste algo fuerte. Saliste al aire en Intrusos y le dijiste 'marica resentido'. Fue feo.

Flavio: -Yo creo que le dije algo así. Desde ahí quedó todo mal. Yo soy un excusado de boca. Soy mecha corta. Y no me hace feliz esto que te estoy contando. Con Guido nunca nos cruzamos, para hablarle. Entonces, la venganza es eterna.

Mariana Brey: -Para mí, cuando alguien tiene estos exabruptos que se repiten en el tiempo, porque también dijiste que Antonio Gasalla estaba más cerca de la tumba, no sirve estar todo el tiempo yéndose de boca y después pedir disculpas. Igual, el problema lo tenés con todos los noteros, me acuerdo de una vez que le dijiste algo bastante feo a Sebastián Tempone, en la época de Infama, en el que no sé si no lo habías tratado de ‘gordo’.

Flavio: -Es verdad que tengo un montón de cosas muy malas como las tenés vos, que también les decís cosas terribles a las personas y tenemos que recapacitar entre todos.

"No sirve estar todo el tiempo yéndose de boca y después pedir disculpas. Igual, el problema lo tenés con todos los noteros", retrucó Brey, iniciando el picante cruce con Mendoza. G-plus

Mariana: -Quizás tenés memoria y podés citar algunas de las cosas que yo dije.

Flavio: -No, no me acuerdo, imaginate que vos estás en un programa diario, ¡pero a las chicas les decís cada cosa! Aparte, ¿vos no te acordás lo que dijo Gasalla de mi hijo?

Mariana: -Pero yo no soy maleducada, ni te estoy acusando con el dedo, ni te estoy tratando de asesino, solamente te estoy ayudando a que puedas recapacitar.

Flavio: -Pero ¿qué te estoy diciendo? A veces cuando me saco, digo un montón de cosas que salen por la calentura del momento. Vos sos de las personas que siempre que puede me da un cachetazo.

"Tengo un montón de cosas malas como las tenés vos, que les decís cosas terribles a las personas... Vos sos de las personas que siempre que puede me da un cachetazo", le respondió Flavio a Mariana. G-plus

Mariana: -Pero nunca te falto el respeto, ni te deseo la muerte, ni digo que sos un gordo, ni un marica resentido.

Flavio: -No me des a mí una enseñanza moral. Cada vez que hablás conmigo hacés de maestra ciruela, y me decís ‘tenés que recapacitar tus cosas, tenés que ser mejor’. Tratá de ser mejor persona vos. Yo estoy reconociendo mis cosas, pero vos no sos una jueza para decirme a mí lo que yo tengo que hacer o no hacer, ocupate de tu vida, de tus cosas. Vos decime a mí lo que me quieras decir como periodista, te lo acepto, pero no sos la que a mí me va a enseñar. Mirá que tenés una trayectoria bastante larga y con bastantes quilombos.

Mariana: -Por suerte, me destaco por otras cosas y no por el quilombo y lo demuestra cualquier tipo de archivo.