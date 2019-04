Dueña de una lengua filosa, Mica Viciconte visitó esta semana Intrusos y generó polémica por sus dichos sobre el fin de la relación de Fabián Cubero, su actual pareja, y Nicole Neumann. Cuando le preguntaron si la top le fue infiel al futblista con Pablo Cosentino, ella sembró la duda al cerrar con una picante pregunta: “¿Por qué creemos que solo fue infiel con esa persona?”.

En Pampita Online, ciclo que conduce Pampita y donde Geraldine Neumann es panelista, trataron el tema y mantuvieron una tensa comunicación telefónica con Mica.

Pampita a Mica: "No se entiende por qué no se cuida un poco más lo que las chicas puedan escuchar el día de mañana" G-plus

De entrada, Pampita -eterna rival de Nicole, pero que se mostró en contra de las declaraciones de Mica en Intrusos- le preguntó: “¿Por qué hiciste comentarios sobre la pareja? Quieras a o no, sos la madrastra de las hijas de Fabián”. Y cuando Viciconte le dijo que no le gustaba esa palabra, la conductora le dijo: “No tiene por qué tener una connotación negativa, es algo que es real. No se entiende por qué no se cuida un poco más lo que las chicas puedan escuchar el día de mañana”

Entonces, Mica respondió: “Porque se expuso todo, pero no de mi lado. Están los archivos y es muy fácil saberlo. Estoy muy tranquila porque yo nunca hablé mal. Tengo relación con las nenas y por eso no hablaría mal de la madre. Me guardo para mí mis pensamientos”.

En un momento de la charla, Gege pidió la palabra y cuando Mica preguntó quién hablaba, la panelista dijo “la hermana de Nicole”. Claramente molesta por la actitud de Mica, Neumann le dijo: “Vos decís que sentís que hay temas de los que tenés que hablar pero yo también trabajo en los medios y cuando no quiero hablar, no hablo. No es que tenés un chumbo en la cabeza”.

Gege a Viciconte: "Me parece que no está bueno que el día de mañana mis sobrinas escuchen a la mujer de su papá riéndose a carcajadas cuando le preguntan si le fueron infiel o es un cornudo" G-plus

Rápidamente, Mica le respondió: “Lo que pasa es que vos sos la hermana, tenés una voz nada más y yo tengo las dos voces. Yo nunca hablé mal sino que di mi opinión, como vos y todos la dan. Prefiero dar mi opinión porque no me gusta callarme nada”.

Pero Gege le retrucó: “Hay un límite finito entre no callarse y hablar de más. Me parece que no está bueno que el día de mañana mis sobrinas escuchen a la mujer de su papá riéndose a carcajadas cuando le preguntan si le fueron infiel o es un cornudo”.

Sin embargo, Viciconte no dio el brazo a torcer: “Me estás juzgando por algo que ya se había dicho. Vos el otro día dijiste que Fabián estaba al tanto del viaje de tu hermana con las nenas y te metiste en un tema que tampoco te correspondía porque él no estaba al tanto. Entonces, vos tenés derechos a opinar y yo también”. ¡Fuerte!

