Picante consejo de Rodrigo Lussich al periodista jujeño que entrevistó a China Suárez: "Si sos casado, corré"

China Suárez habló por primera vez con la prensa, a un mes de quedar en el ojo de la tormenta por su affaire con Mauro Icardi. Y Rodrigo Lussich le dio un picante consejo a Cristian Mamani, periodista que la entrevistó.

La actriz le dio una nota a un corresponsal de Somos Jujuy, cuando viajó a dicha provincia a rodar unas escenas de una película, que comenzó a filmar en España.

Feliz por el logro periodístico, pese a que la China no habló de su vida privada, Mamani le dio una entrevista a Intrusos y recibió una tremenda advertencia de Lussich.

"La China me pareció una mujer muy bella", dijo el periodista jujeño. Y Lussich le retrucó: ""Pero si sos casado, corré, por el bien de tu esposa". G-plus

"Cuando la viste a la China, ¿te pareció una mujer bella?", le preguntó Adrián Pallares. Y Cristian Mamani respondió: "Es muy bonita. Tiene unos ojazos impresionantes. Aparte es de mi tamaño, no es muy alta. Eso me dio más aliento".

Ante la declaración sin filtro, Rodrigo Lussich le dio un fuerte consejo a su colega, teniendo en mente el encuentro íntimo que China Suárez tuvo con Mauro Icardi, el marido de Wanda Nara: "Pero si sos casado, corré, por el bien de tu esposa".

Más sobre este tema China Suárez compartió postales desde Jujuy y abrió su corazón: "Nunca necesité más que eso para ser feliz"

La firme condición de China Suárez para dar su primera entrevista en Jujuy

Cristian Mamani habló con la China Suárez, tras el explosivo escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi, y reveló la firme condición de la artista para darle la entrevista.

"Le dijimos 'María Eugenia, ¿te podemos hacer una nota?'. Y ella nos dice 'estoy comiendo, esperarme unos minutos. Termino de comer y hablamos'", relató al detalle el integrante de Somos Jujuy.

Y continuó: "Nosotros nos quedamos ahí. Estuvimos como una hora. Después ella sola se acercó y nos dijo de hacer la nota. Pero me dijo 'no me preguntes de mi vida privada'".