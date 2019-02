Marcela Tauro sorprendió a sus compañeros de No está todo dicho, conducido por Santiago Del Moro en La 100, con una picante confesión de su pasado personal, al tiempo que en el programa debatían sobre romances prohibidos.

“Tristemente, se da más entre las mujeres que los hombres el tema de quedarse con un tipo casado. Entre mujeres eso no se hace”, aseguró Claudia “la Gunda” Fontán. Y Tauro reveló un íntimo secreto de su vida.

“Pero pasa… A mí me pasó, yo no voy a ser hipócrita. Yo de joven salí con un tipo casado y siempre cuento la historia para que aprendan también, después me vino en contra con los años”, contó la periodista. “Yo creo que nunca conviene, pero cuando sos joven no lo pensás”, completó Marcela.