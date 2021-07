Picante comentario de Rodrigo Lussich al opinar del debut de Charlotte Caniggia en un reality mexicano: "Es ideal para un vago"

Luego de su paso por La Academia de ShowMatch, Charlotte Caniggia viajó rumbo a México para ser parte de Acapulco Shore, un reality que en su episodio número 11 contó con la presencia de la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia, generando todo tipo de críticas.

Y uno de los programas que analizó su debut fue Intrusos tras leer el tweet que publicó la joven en las redes: “¡Me encantó hacer el programa hoy! Gracias Mabel por por invitarme #MoodShoreEnMTVHits”, escribió.

Ante esto, Marcela Baños tomó la palabra y comparó este nuevo desafío con el certamen que conduce Marcelo Tinelli: “A Charlotte la veo cómoda. Lo que es la casa en sí, es ideal para ella porque no tiene que ensayar, no sé los horarios pero capaz no se tiene que levantar temprano y está con un trago en la mano”.

Más sobre este tema Fuerte despedida de Charlotte Caniggia tras quedar eliminada de La Academia: "No va a haber una próxima vez"

Tras el análisis de su compañera, Rodrigo Lussich disparó un picante análisis en referencia a la forma de manejarse de la mediática en esta participación especial: “Es ideal para un vago”, cerró, sin filtro.