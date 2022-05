Picante comentario de Karina Iavícoli sobre Alina Moine tras la confirmación de la separación de Marcelo Gallardo y Geraldine

La información de Luli Fernández sobre la directiva de River de llamar a Geraldine la Rosa como "exmujer de Marcelo Gallardo" dio paso a la chicana de Karina Iavícoli hacia Alina Moine, siempre relacionada al DT del Millonario.

"Ay, ¡la felicidad que debe tener Alina!", disparó la panelista de Socios del Espectáculo al escuchar la información que había recabado Luli.

"¿Qué te dijo Alina? ¿Hablaste con ella?", indagó Iavícoli con picardía.

Entonces, Luli Fernández se quejó de la actitud de Alina Moine: "Fue compañera mía de cuarto en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, ¡y no me responde el WhatsApp!".

CÓMO SE CONFIRMÓ LA SEPARACIÓN DE MARCELO GALLARDO DE GERALDINE LA ROSA

Todo comenzó cuando Luli Fernández reveló el cambio de postura de River sobre Marcelo Gallardo y Geraldine la Rosa, luego de conversar con excompañeros de trabajo de su pasado como periodista deportiva.

"Estaba una orden extraoficial de parte del club de que en el caso de que apareciera una foto de Geraldine Larrosa en los medios y se tuviese que titular, la directiva de River era que poner 'Geraldine, exmujer de Gallardo', o 'Geraldine, la madre de los hijos de Gallardo'", arrancó.

Luego, Luli agregó: "Hoy me confirmaron que se convirtió en una información oficial. Marcelo Gallardo está oficialmente separado, y no fue el único dato que me dieron. Está separado hace tres años. El estado de la relación de Gallardo con su exmujer es cordial, ve a los chicos asiduamente, y él está viviendo en Puerto Madero".

Al final, Luli Fernández apostó a que Marcelo Gallardo y Alina Moine blanquearán el romance "en cuatro meses", y aseguró que el Muñeco además ya "inició el trámite del divorcio".