Picante chiste de Beto Casella sobre Mauro Icardi tras las especulaciones de embarazo de China Suárez: "Si el nene define mal es tuyo"

Beto Casella analizó la versión de posible embarazo de China Suárez, que arrojó Estefi Berardi en Mañanísima, y le dedicó un picante chiste a Mauro Icardi, futbolista con quien la actriz tuvo un affaire en septiembre de 2021.

"Si el nene sale medio achinado y define medio mal (es tuyo). Mauro, no te enojés. Es un chiste", disparó el conductor de Bendita, filosísimo con el marido de Wanda Nara e integrante del PSG.

Lejos de avalar las especulaciones sobre la ausencia de China Suárez en las redes, vinculadas a la maternidad, Alejandra Maglietti expresó su firme postura.

"No me gusta esta suposición porque una mujer tiene derecho a no tener que estar mostrando el cuerpo constantemente. Y no por eso está embarazada. Puede estar triste. Te pueden pasar un montón de cosas", dijo la panelista de Bendita.

Y agregó: "Además, a la China le están cayendo todo el tiempo, por cada cosa que pone. Por ahí no tiene ganas".

EXPLOSIVA TEORÍA DE ESTEFI BERARDI SOBRE CHINA SUÁREZ

Luego de sacar a la luz el romance de China Suárez con el español Armando Mena Navareño, Estefi Berardi se animó a enunciar una filosa teoría sobre la actriz, poniendo bajo la lupa la versión de posible embarazo.

"La China Suárez ahora es tendencia y todo el mundo se pregunta por qué no sube nada a las redes sociales. No se muestra de cuerpo entero. Los fans me vienen a preguntar a mí. Y comencé a investigar", comenzó diciendo la panelista de Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine).

"Yo noté que hace mucho que no se muestra de cuerpo entero y la foto que subió días atrás no es actual", agregó Estefi, jugando con el misterio.

Exigiendo precisión, Pampito la apuró: "¿Qué querés decir?". Y Berardi desarrolló su picante teoría sobre una potencial dulce espera de la expareja de Benjamín Vicuña.

"Los fans me dicen en las redes: '¿Estará embarazada la China Suárez que no se muestra de cuerpo entero?'", dijo la panelista.