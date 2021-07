Picante chicana de Lali Espósito a Ricardo Montaner en La Voz Argentina: "¿Para qué trajiste a tu familia?"

La buena onda y la complicidad que reina entre los jurados de La Voz Argentina le permitió a Lali Espósito chicanear sin filtro a Ricardo Montaner, luego de que una participante fuera disputada por la totalidad de los equipos, y eligiera sumarse al team de Mau y Ricky Montaner.

Todo comenzó con la performance de Solange, joven de 21 años que interpretó La Despedida, y Lali, Soledad Pastorutti, Montaner y Mau y Ricky apretaron el botón para sumar su talento a sus respectivos equipos.

Cautivada, Espósito fue la primera en llenar de elogios a la participante: "Yo me quedé un poco embelesada, un poco enamorada de tu presentación. Sos muy personal. Es lo que buscamos. Me dejaste sin palabras. Eso sucede cuando algo es realmente muy bueno y uno lo disfrutó como parte del público. Me di vuelta porque quiero una voz como la tuya en mi equipo. Sos muy distinta y me encantaría que vayamos juntas por este camino. Gracias por ese talento".

"TENGO QUE HABLAR CON LA PRODUCCIÓN", DISPARÓ MONTANER, LUEGO DE QUE SOLANGE SE FUERA AL TEAM DE MAU Y RICKY.

Más allá de los halagos a Solange y afirmar que su presentación le llegó al corazón, Mau le marcó correcciones y momentos de desafinación a la concursante, con el afán de darle una completa devolución para que se integre a su team. ¡Y lo logró!

"Montaner, estos chicos te van a arruinar el ciclo, ¿para qué trajiste a tu familia?", le retrucó Lali con la ocurrencia y el humor que la distingue.

La decisión de la joven de alistarse en las filas de Mau y Ricky indignó a Lali, que luchó con uñas y dientes para tener a Solange en su equipo, y arremetió sin filtro contra Montaner, luego de escuchar su queja: "Tengo que hablar con la producción".

Con la picardía que la caracteriza, la actriz y cantante lo chicaneó: "Montaner, estos chicos te van a arruinar el ciclo, ¿para qué trajiste a tu familia?". En la misma sintonía, el artista le contestó a Lali: "Yo no los tarje". Y Soledad Pastorutti concluyó, también filosa tras el logro de Mau y Ricky: "El que habla último gana".