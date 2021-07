Picante chicana cara a cara de Karina la Princesita a Ángel de Brito tras sus explosivos cruces: "Después de las cosas que dijiste, otra no hubiera venido"

La buena onda, la felicidad y la calma con la que Karina la Princesita venía transitando su paso por La Academia se dio ferozmente puesta en pausa tras enojarse con el jurado del certamen: Ángel de Brito, Pampita, Jimena Barón y Ángel de Brito, con quienes no compartió una dura devolución y los cruzó sin filtro, dando pie a un ida y vuelta picantísimo con el conductor de LAM.

"Yo no sé, Marcelo, por qué no me pusiste de jurado a mí porque hubiese dado devoluciones más como la gente. Para mí salió bien, pero vos Ángel, como sabés, me vas a dar una buena nota. ¿O no? Tengo que ir de "angelita", el jueves y viernes, así que voy a ver si voy", le disparó la artista al periodista, molesta. Rápido de respuesta, Ángel la chicaneó: "¿Estás chupada?". Al día siguiente, De Brito analizó la polémica con la cantante y la "atendió" en Los Ángeles de la Mañana: "¡Andate Madonna! Estuvo soberbia y maleducada".

Con la “guerra” declarada, este jueves, Ángel comenzó el programa con sus panelistas cantándole el feliz cumpleaños y anunciando la presencia de La Princesita en su panel, tras los recientes cruces mediáticos. Y, haciendo uso de la acidez que lo caracteriza, inició un picante cara a cara con Karina, quien no se quedó atrás en sus filosas e irónicas respuestas.

"¡Qué lindo que cantan, chicas! Acá tenemos a alguien que canta bien como invitada. Mi amiga Karina La Princesita. ¡Bienvenida! ¡Qué lindo regalo, que estés acá! ¿Estás tranqui? ¿Cómo estás?", le dijo Ángel. G-plus

El cara a cara de Ángel y Karina en LAM, tras sus explosivas declaraciones:

Karina: -(Le hace el gesto de montoncito) ¿Viste? El mejor regalo que podrías tener hoy.

Ángel: -¿Estás bien, Madonna? Porque ya no sos Britney (Spears), ya sos Madonna.

"¿Viste? El mejor regalo que podrías tener hoy... Otra no hubiese venido, después de las cosas que dijiste. Yo vine igual", le respondió la artista, picante, tras sus cruces en La Academia.

Karina: -No, soy la misma, pero me enojo. ¿O vos no te enojás nunca?

Ángel: Yo, sí, y nos vamos a enojar dentro de un rato…

Karina: -¡Me encanta!

Ángel: -Porque yo sigo pensando todo lo que dije el día de ayer.

Karina: -Yo también.

"Pero vos no sos otra. Vos sos Karina", le retrucó De Brito, anticipándole que sigue pensando todo lo que dijo sobre ella. G-plus

Ángel: -Me decían 'por qué no se lo decís en la cara'.

Karina: -Está muy bien. Como vos quieras...

Ángel: -¿Estás bien?

Karina: -Más o menos.

Ángel: -Te veo más o menos. Ojalá que estés bien. Kari estaba invitada de antes a venir como "angelita". Vamos a ver si viene mañana, no sé...

La mala semana a la que Karina la Princesita hizo alusión tiene que ver con la inesperada muerte del papá del Polaco, su exsuegro y abuelo de su hija Sol. La tristeza que le generó el fallecimiento de un tío y los juicios que está afrontando con exmúsicos.