Picante anécdota de Sol Pérez con Gastón Soffritti: "Me lo chapé de chica en un boliche con mi novio en otra pista, yo era muy infiel"

El fin de semana Gastón Soffritti (27) y Sol Pérez (25) compartieron equipo junto a Candela Ruggeri en el programa de Susana Giménez, y al parecer el actor habría invitado a salir a la panelista de Involucrados una vez finalizada la participación en el show de la diva. Entonces, el lunes en Tarde pero temprano (lunes a viernes 16.30 por NET TV), la conductora del ciclo retomó el diálogo cómplice con Soffritti.

En esa charla, Gastón jugó con la posibilidad de que pueda pasar algo con Sol: “Somos solteros los dos, podemos hacer lo que queremos. Hay que ver qué quiere cada uno y no soy prejuicioso con eso”. Y entre risas, Pérez reveló que hace casi 11 años se encontraron en un boliche y se besaron. Algo de lo que el ex de Stefi Roitman no tenía memoria hasta que se lo confesó Sol.

Más relajada, el martes Sol Pérez eludió precisar si Gastón la contactó tras esa nota, admitió sonrojada que tienen "buena onda" y dio todos los detalles del momento hot con el por entonces galán de Patito Feo: “Éramos muy chiquitos. Yo me acuerdo porque mi novio estaba en el boliche, pero en la pista de pop. Yo me chapé a Gastón en la pista de cumbia, y me agarró mi mejor amiga, que también era amiga de mi novio, y me sacó de los pelos. Pero no le contó”.

Al final, Sol Pérez cometió un sincericidio cuando Pía Shaw le preguntó por qué a sus 15 años besó a Gastón Soffritti si estaba de novia: “Porque qué se yo... ¡Me pintó! Ja, ja. ¿Si fue porque él era famoso en ese momento? No, porque me chapaba a otros también aunque no fueran famosos. Yo era muy infiel”.